Organisasjon trekker Mandela-auksjon etter klagestorm

Publisert: 07.07.18 01:17

Veldedighetsorganisasjonen som var i ferd med å auksjonere bort en natt i Nelson Mandelas fengselscelle, trekker auksjonen og beklager seg etter klagestorm.

Budrunden begynte på 250.000 dollar, men elleve dager før auksjonen skulle stenge, lød det høyeste budet på 300.000 dollar, drøyt 2,4 millioner kroner for en natt i den knøttlille cellen der Mandela satt fengslet i 18 år.

Inntektene fra besøket i fengselscellen skulle gå til en organisasjon som jobber for innsattes muligheter for utdanning, men det har ikke hindret folk fra å reagere. På Twitter blir auksjonen blant annet omtalt som kvalmende og frekk.

CEO SleepOut, organisasjonen som står bak auksjonen, har derfor trukket auksjonsobjektet. Organisasjonen skriver i en pressemelding at de ikke har ment å fornærme noen eller skape oppstyr. Det er likevel uklart om auksjonsobjektet er fjernet permanent eller kun midlertidig.

Overnattingen i den 2,4 meter lange og 2,1 meter brede cellen ble i utgangspunktet annonsert som en «mulighet for livet», før den ble fjernet onsdag kveld.

– Vår arv er ikke en gulrot som kan bli gitt til personer med økonomiske interesser, sier talsperson Morongoa Ramaboa ved Robben Island Museum, som fengselet i dag heter.

Hele auksjonen, der også en rekke andre objekter og gjøremål skal sørge for inntektene, arrangeres i forbindelse med at Mandela ville ha fylt 100 år 18. juli. USAs forrige president Barack Obama skal også holde en tale under arrangementet i Johannesburg.