ANTAS DREPT: Fabien Clain skal ha befunnet seg i Baghouz, sørøst i Syria. Foto: AP

Knyttes til Paris-angrepet i 2015 – hevdes drept i siste IS-landsby

BEIRUT (VG) Den franske jihadisten Fabien Clain, som knyttes til angrepene som drepte 130 i Paris i 2015, skal ifølge flere medier være drept i et bombeangrep i det aller siste IS-området. SDF sier til VG at de nå undersøker opplysningene.

Publisert: 22.02.19 09:30 Oppdatert: 22.02.19 09:45







Det er den franske TV-kanalen France 24 som først meldte om nyheten. Clain skal ha blitt drept i et bombeangrep natt til onsdag, i den svært lille lommen av land som IS nå holder sørøst i Syria , på grensen til Irak. Clains bror skal også ha blitt alvorlig skadet i bombeangrepet.

Clain er identifisert som stemmen i den seks minutter lange IS-videoen der gruppen tar på seg skylden for angrepene i Paris i 2015. 130 mennesker ble drept og over 300 ble skadet i ulike angrep, flere steder i byen.

Clains rolle i angrepet skal, ifølge franske medier, ha vært mer sentral enn bare videoinnspillingen.

OVERGIR SEG: IS-krigere kjøres ut av landsbyen Baghouz onsdag etter å ha overgitt seg. Foto: BULENT KILIC / AFP

Det er fortsatt uklart hvordan dødsfallet i Syria er verifisert, og det er derfor noe usikkerhet knyttet til opplysningene: Franske myndigheter venter på DNA-analyser for å få bekreftet dødsfallet, og den USA-ledede koalisjonen gjør nå, ifølge Reuters, en rekke undersøkelser for få det endelig bekreftet.

Den franske utenriksministeren sier ifølge BBC at han «kan ha blitt drept».

VG var fredag morgen i kontakt med SDF, som er styrken som kriger mot IS på bakken. De kunne foreløpig ikke bekrefte dødsfallet og sa de undersøkte opplysningene.

– Clain var sentral i rekrutteringen til IS og var IS sin franske stemme. Hundrevis har sluttet seg til IS på grunn av ham, sier en fransk analytiker hos France 24.

Bombeangrepet, utført av den USA-ledede koalisjonen, skal ha skjedd til tross for at svært mange sivile antas å befinne seg i akkurat det samme området.

SDF sa i forrige uke til VG at akkurat bombeangrep mot IS-krigerne som er igjen, er svært risikabelt på grunn av det store antallet sivile som da kan bli drept. Det er på grunn av dette at det siste slaget mot IS, som nå har pågått i to uker, tar tid. Koalisjonen og SDF sier de ønsker å unngå å angripe med full styrke, for å spare liv.

ETTERLYST: Bilder fra Interpols etterlysning av Fabien Clain. Foto: Interpol

Clain skal ha konvertert til Islam på 90-tallet og blitt radikalisert sammen med sin bror gjennom 2000-tallet. Han skal ha reist til Syria i 2015, på et tidspunkt da IS var på sitt sterkeste. Om lag 2000 franskmenn reiste til Syria og Irak fra 2014, en stor grad av dem for å bli en del av den såkalte Islamske staten.

Den kurdisk-ledede SDF-styrken har siden lørdag i forrige uke gått til angrep på de gjenværende IS-krigerne i terrororganisasjonens siste skanse langs bredden av Eufrat-elven.

SDF forhandler nå om å evakuere et stort ukjent antall sivile som sitter innesperret sammen med IS-krigerne. Onsdag ble flere hundre mennesker, de fleste kvinner og barn, kjørt ut på lastebiler.

SDFs talsmann Mustafa Bali til VG at det fortsatt er et stort antall sivile inne i områdene, som de jobber med å få ut.

VG følger utviklingen forløpende.