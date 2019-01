MÅL: FBI pågrep onsdag en mann som planla et angrep på Det hvite hus torsdag 17. januar. Bildet er tatt i november 2018. Foto: Thomas Nilsson / VG

FBI stanset planlagt angrep mot Det hvite hus

UTENRIKS 2019-01-17T00:05:12Z

Onsdag kunngjorde FBI at de har pågrepet en mann for å ha planlagt et angrep på Det hvite hus i Washington D.C.

Publisert: 17.01.19 01:05

Føderale myndigheter opplyste onsdag om pågripelsen av Hasher Jallal Taheb (21) fra Atlanta i delstaten Georgia . FBI opplyser at de slo til kort tid etter at Taheb byttet bilen sin mot våpen.

FBI startet etterforskningen allerede mars 2018, da politiet i Atlanta ble kontaktet av en lokal beboer som mistenkte at Jaheb ble radikalisert. En FBI-informant tok kontakt med Jaheb, som da skal ha avslørt at han ønsket å gjennomføre «hijra», et begrep ofte brukt i IS-miljøer om å reise til IS-kontrollerte områder.

Han meddelte også til informanten at han ønsket å angripe Det hvite hus og Frihetsgudinnen i New York. Ifølge rettspapirer hadde Jaheb egne skisser av «West Wing» – vestfløyen i Det hvite hus hvor kontorene til presidenten og hans stab befinner seg, skriver journalist Scott MacFarlane i NBC Washington på Twitter .

Mannen planla å bruke missiler og hjemmelagede bomber, ifølge statsadvokat Byung J. Pak, som beskriver planen som et selvmordsangrep. Taheb er siktet for planer om å skade eller ødelegge en statlig bygning ved bruk av skytevåpen og eksplosiver.

Angrepene skulle angivelig gjennomføres torsdag 17. januar, skriver MacFarlane på Twitter.

Faren er nøytralisert, ifølge FBI, som mener mannen ikke hadde medsammensvorne.

Ifølge ABC News skal mannen også ha ønsket å angripe en synagoge i Washington, men det er ikke kjent hvilken.