ANSLAG: Tre personer ble i forrige uke pågrepet etter at en sprengladning eksploderte utenfor partikontoret til høyrepopulistiske AfD i byen Döbeln, ifølge tysk politi. Foto: MATTHIAS RIETSCHEL / REUTERS

Flere angrep mot tyske høyrepopulister: – Politisk motivert vold fra venstre blir undervurdert

UTENRIKS 2019-01-11T00:57:21Z

Etter en eksplosjon utenfor partikontoret til høyrepopulistiske AfD i Döbeln og et overfall mot en AfD-politiker i Bremen, advarer en av Tysklands fremste ekstremismeeksperter mot voldstrusselen fra ytre venstre.

Publisert: 11.01.19 01:57

Mandag denne uken ble AfD-politikeren Frank Magnitz (66) overfalt på åpen gate.

Han sitter i den tyske nasjonalforsamlingen for AfD og leder partiets lokallag i Bremen. Etter angrepet mandag offentliggjorde AfD bilder av en bevisstløs Magnitz med kraftig forslått og blodig ansikt i sykesengen.

Partiledelsen uttalte samtidig at Magnitz ble angrepet med en trestokk. Onsdag bestrider imidlertid politiet partiets fremstilling av hendelsene.

– Det var ikke noen trestokk, sier talsperson Frank Passade påtalemyndigheten i Bremen ifølge ZDF .

En video som politiet har sett, viser at politikeren ble angrepet av tre menn, slik AfD sier, påpeker Passade. En av mennene slo ned Magnitz før de tre forlot stedet, men etterforskerne mener det er sannsynlig at han fikk de alvorligste skadene da han traff bakken. AfD hevder politikeren ble slått med en trestokk mens han lå nede.

– Vi jobber ut ifra den antakelsen at alle skadene ene og alene kan tilskrives fallet, sier Passade.

Politiet sier videoen viser at mennene raskt gikk unna etter at Magnitz falt, mens AfD hevder at «de slo ham bevisstløs med et trestykke og fortsatte deretter å sparke ham mens han lå nede».

Politiet ser imidlertid på ugjerningen som en politisk motivert handling. Gjerningsmennene er ennå ikke tatt.

– Han ble nesten slått i hjel, sa partileder Jörg Meuthen.

– Begrepet «mordanslag» er ikke feil valgt. Jeg kunne ha dødd, sier den skadede politikeren til Die Welt .

Forrige uke eksploderte en sprengladning i en søppelbøtte utenfor partiets kontor i byen Döbeln i delstaten Sachsen.

I helgen ble hjemmet til en lokal AfD-politiker i delstaten Niedersachsen nedtagget med graffiti, og et partikontor ble truffet av en malingsbombe.

AfD ble landets tredje største parti etter valget i 2017, og sikret seg 93 representanter i den tyske nasjonalforsamlingen. I tråd med deres politiske fremgang har partiet også blitt mål for flere angrep. Siden midten av desember har tysk politi registrert åtte angrep mot AfD-partikontorer.

En av Tysklands fremste ekstremismeeksperter, Eckhard Jesse, advarer mot å undervurdere venstreekstremismen i landet.

– Ifølge observasjonene til sikkerhetstjenesten er volden fra venstre de siste årene vært betraktelig høyere enn fra høyre, sier den ansette professoren til Rhein-Neckar-Zeitung.

I 2017 registrerte det tyske kriminalpolitiet 1130 politisk motiverte voldshandlinger fra høyreekstreme, og 1967 fra venstreekstreme, skriver Die Welt . Tallene for 2018 er ennå ikke offentliggjort. Også i årene før har politisk motiverte voldshandlinger fra venstre vært tallmessig over høyre. I 2016 ble det registrert 1698 voldshandlinger fra høyre, og 1702 fra venstre. I 2015 ble det registrert 2246 voldshandlinger fra venstreekstreme, 1485 fra høyreekstreme.

– I offentligheten blir det knapt lagt merke til. Den politisk motiverte volden fra venstre blir undervurdert, hevder Jesse ifølge avisen.

Professor Andreas Zick ved Institutt for interdisiplinær konflikt- og voldsforskning i Bielefeld er imidlertid uenig, og mener det ikke er meningsfylt å sammenligne tallene på registrerte voldshandlinger.

– Det vesentlige er hvilken form for vold som blir utøvd, sier han til Die Welt.

Han viser blant annet til at antallet dødsofre for høyreekstrem vold er høyere, og at tallene som registreres av ikke-statlige organisasjoner viser at andelen høyreekstrem voldelig kriminalitet er betydelig høyere enn de offisielle tallene.

En rekke tyske politikere har gått ut og fordømt det voldelige angrepet på AfD-politiker Frank Magnitz.

Talsmannen til forbundskansler Angela Merkel ( CDU ), Steffen Seibert, skriver på Twitter at det «brutale angrepet» må bli møtt med «skarp fordømmelse».

– Forhåpentligvis kan politiet få tak i de skyldige fort, skriver han.

Tysklands utenriksminister Heika Maas ( SPD ) går også hardt ut mot angrepet, og sier at det finnes «absolutt ingen rettferdiggjørelse» for bruken av vold, til tross for politisk uenighet.

– Enhver som gjennomfører en slik kriminell handling må bli straffet, sier han.

Også fraksjonssjef i venstrepartiet Die Linke, Dietmar Bartsch, skriver på Twitter at «det finnes ingen rettferdiggjøring av en slik forbrytelse».

Kölns overborgermester Henriette Reker, som selv ble hardt skadet i et knivattentat utført av en høyreradikal flyktning- og innvandringsmotstander, har uttrykt sympati med Magnitz.

– Et slikt angrep rammer ikke bare en selv, men også familie, venner og kjente, sier hun til Bild Zeitung.

– Vold er alltid feil middel og må dømmes strengt, sier hun.