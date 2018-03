GRENSEHANDEL: Aleksej Morozov ( 47) (rød jakke) og Andrej Rudakov (39) , begge fra Murmansk, reiser til Kirkenes for å handle varer som er vanskelige å få kjøpt i Russland grunnet sanksjonene mot landet. Foto: Harald Henden/VG

Russere unngår sanksjonene - drar på «harrytur» til Norge

Publisert: 13.03.18 00:56 Oppdatert: 13.03.18 02:41

MURMANSK (VG): Vestens sanksjoner har tømt russiske butikker for flere utenlandske varer, men russerne vet råd: De drar til Norge for å handle «forbudt» mat.

Snøføyka står rundt Mitsubishien og vinterhimmelen er lyserosa i 24 minus. VG sitter på når Aleksej Morozov (47) og Andrej Rudakov (39) er på tur til Kirkenes, med ett mål for øye.

– Den gode kaffen, hva er det den heter? Friele, ja! Og så vil kona ha brunost, alltid brunost! Det blir sure miner i heimen om vi går tom for det, flirer Andrej, med et stadig stigende humør jo nærmere vi kommer grensa til Norge.

4 år uten

Det har gått fire år der russere bare har kunnet drømme om å finne en myk brie, en finskprodusert yoghurt, eller favorittkaffen i hylla på nærbutikken.

Russland har vært underlagt sanksjoner helt siden landet annekterte det ukrainske Krim i mars 2014. Importforbudet som russiske myndigheter svarte Vesten med, gjelder frukt, grønnsaker, kjøtt, fisk og melkeprodukter fra Norge, USA, EU, Australia og Canada.

Russere flest vet likevel råd: Smutthullet ligger i det vi på godt norsk kaller Harryhandel - en svipptur over grensa, der hvor storpolitikkens jernhånd ikke merkes.

Bedre kvalitet i Skandinavia

«Russerne tømmer igjen butikkene i Kirkenes for bleier, syltetøy og pulverkaffe» kunne fagtidsskriftet for kjøpesentere, Retail , nylig melde. Med stø kurs mot utlandet forteller VGs to reisekompanjonger at de synes kaffen som selges i Skandinavia er av høyere kvalitet enn den de får i Russland. Også melkeprodukter fra utlandet er noe mange russere savner etter sanksjonene ble innført.

– Ungene vil helst ha finsk yoghurt, og jeg skjønner dem jo. Vi har liksom ikke noe lang tradisjon med å lage sånt selv, så det fra utlandet er rett og slett mer smakfullt, sier tobarnsfar Andrej Rudakov fra forsetet, mens hvitkledde trær lager julekort-stemning i landskapet.

Drøye tre timer tar det fra Murmansk til Kirkenes. Russere litt lenger sør i landet, for eksempel i St Petersburg, drar gjerne over grensen til Finland.

Fakta FAKTA: Derfor har ikke russerne utenlandsk ost i butikken lenger Russlands stopp av import av enkelte matvarer fra EU ble innført som et svar på at EU innførte sanksjoner mot landet etter annekteringen av Krim og landets fremtreden i Øst-Ukraina. ( Kilde: NTB)

En del av livet

Mange russere som VG snakker med i storbyene Moskva og St Petersburg, synes det er urettferdig at de må betale for tiltak som er tenkt å ramme vestlige selskaper. Men Murmansk-mennene sier, kanskje overraskende, at de støtter sanksjonene, selv om det rammer dem.

– Det har liksom blitt en del av livet. Og selv om det jo hadde vært bedre å leve uten, så skjønner jeg at det er nødvendig at russiske myndigheter viser at de er sterke, kjemper imot, og ikke lar andre valse over oss, sier Aleksej, som helst fokuserer på det positive ved Putins Russland.

– Og så kommer det jo noe godt ut av dette, da, for nå spiser vi langt mer russiskprodusert! Her om dagen spiste jeg en biff som var så god at den kunne vært argentinsk! legger 47-åringen til entusiastisk, og bekrefter forøvrig at han skal stemme på Putin i valget 18. mars.

Fakta PSSST! Russland har også opplevd noen positive ringvirkninger av sanksjonene. Etter at Putin, som svar på vestlige sanksjoner, forbød import av vestlig mat, har russisk landbruk fått et kjempeløft. ( Kilde: NRK)

Øker igjen

I oktober meldte Norges grensepost ved Storskog at de så en kraftig økning i russere på grensehandel. Forklaringen ligger i en sterkere rubel, som gir bedre kjøpekraft. Politiet sa i høst at det forventet å kunne telle 260.000 Storskog-passeringer i 2017.

Russerne er begrenset til å ta med fem kilo av de “forbudte” melke -, kjøtt, og fiskeproduktene inn i Russland. Russisk grensekontroll sjekker nøye, med vekt, at dette blir overholdt.

For Aleksej og Andrej er det sjelden et problem at de ønsker å ta med seg mer enn kvota. For det å handle bare litt, betyr at de må raskt tilbake til Norge igjen.

Turen har nemlig også et psykisk aspekt, forteller Murmansk-mannen Andrej fra forsetet.

– Vi har jo vokst opp i Sovjet-tida, så det å dra over grenser er en spennende reise for oss, det gir en god dose frisk luft og en pause fra hverdagen. Vi reiser nok like mye for sjela, som vi gjør for å unngå sanksjonene.