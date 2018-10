SVERGET: Brett Kavanaugh forklarte seg under ed i Senatet i forrige uke. Foto: WIN MCNAMEE / AP

Tidligere klassekamerater beskylder Brett Kavanaugh for drikkeløgner

I forrige ukes høring i det amerikanske senatet hevdet Trumps kandidat til høyesterett at han aldri drakk seg sørpe full. Løgn, hevder flere som gikk på skole med ham.

Chad Ludington hadde egentlig ikke tenkt å uttale seg om hvilken type høyesterettsdommer han tror Brett Kavanaugh kan bli. Han fortalte journalistene som ringte at han ikke følte han hadde noe å bidra med i det spørsmålet.

Så hevdet mannen president Donald Trump ønsker å plassere i høyesterett på livstid at selv om han drakk litt øl iblant, så hadde han aldri – hverken mens han gikk på videregående skole eller på universitet – drukket så mye at han ikke kunne huske ting dagen etter.

Først sa Kavanaugh dette i et intervju med Fox News. Så under ed i en høring i Senatet , som kom i etterkant av at Christine Blasey Ford hevdet Kavanaugh trakassert henne seksuelt da han var 17 og hun 15 år.

Da klarte ikke Chad Ludington, en tidligere klassekamerat fra det anerkjente Yale-universitetet, å sitte stille lenger.

«Snøvlet og sjanglet»

Søndag skrev en uttalelse og sendte til blant annet New York Times :

«I løpet av de siste dagene har det som har vært en åpenbar løgn fra Brett om hans drikking på Yale plaget meg kraftig. Da jeg så Brett og hans kone bli intervjuet på Fox News på mandag, og da jeg så hans forklaring, under ed, til Senatets justiskomité tirsdag vred jeg meg. For fakta er at på Yale, jeg kan ikke uttale meg om andre tider, drakk Brett ofte og mye. Jeg vet fordi, særlig i våre to første år der, jeg ofte drakk sammen med ham».

Videre skriver Ludington at Kavanaugh ofte ble så full at han snøvlet da han snakket og sjanglet da han gikk. Og det skal ikke bare ha vært øl de drakk, men også sterkere saker.

«Da Brett ble full, ble han ofte aggressiv og egget til strid», skriver klassekameraten videre, og hevder Kavanaugh ved et tilfelle kastet øl i ansiktet på en mann og startet en slåsskamp etter at den fremmede mannen hadde kommet med en fornærmelse.

Han skriver også at Kavanaugh ikke forteller sannheten når han hevder å aldri ha hatt «svarte hull» i hukommelsen dagen etter en fest.

Flere sier det samme

En annen medstudent ved Yale, James Roche, som i en kort periode delte rom med Kavanaugh, har også hevdet at han drakk mye og ofte ble svært aggressiv, skriver The New Yorker .

Ludington er ikke den eneste som i etterkant av Fox News-intervjuet og senatshøringen påstår at mannen som kan bli USAs neste høyesterettsdommer, en posisjon med svært mye makt – potensielt i flere tiår fremover, løy om sine drikkevaner.

Liz Swisher og Lynne Brookes sier det samme. Førstnevnte har fortalt at hun var venn med Kavanaugh da de gikk på Yale, og at drakk sammen på fest. Også hun beskriver dommeren som en som drakk så mye at han snøvlet med ordene og sjanglet da han gikk.

– Jeg så ham drikke mer enn mange andre gjorde. Jeg har ikke noe medisinsk dekning for å si at han hadde såkalte «blackouts», men det er ikke troverdig når han hevder at det ikke var noe han ikke husket fra de kveldene han drakk så mye, har Swisher, som er en registrert demokrat, sagt til Washington Post .

– Løgn er problematisk

Brookes, som er republikaner, mener Kavanaugh har forsøkt å portrettere seg selv som en uskyldig «korgutt».

– Du kan ikke lyve deg til Høyesterett. Med sine uttalelser har han gått for langt. Det handler om denne institusjonens integritet, sier Brookes.

Også Chad Ludington sier det er løgnene han har problemer med. Han påpeker at å drikke seg full i tenårene og i studietiden ikke i seg selv er diskvalifiserende for jobben, og han uttaler seg ikke i det hele tatt om påstandene om trakassering, men han mener at en person som potensielt kan ende som dommer i Høyesterett ikke kan lyve under ed.

Flere kritikere har sagt at selv om det å lyve om drikking i seg selv kanskje ikke er så alvorlig, så er det likevel alvorlig å være uærlig om noe som de mener lett kan bevises at er løgn. De stiller seg da spørsmålet om man kan stole på svarene han i sine høringer i Senatet har gitt om mer alvorlige ting, som kanskje ikke så lett lar seg avsløre.

Som for eksempel påstander om seksuell trakassering som skal ha skjedd for 36 år siden.

Forsvarer Kavanaugh

Andre studievenner har tatt Brett Kavanaugh i forsvar, og hevdet å aldri ha sett ham drikke så mye at han fikk «black out».

– Jeg gikk ut med ham hele tiden. Det skjedde aldri. Han var aldri i nærheten av å få «black out», sier Chris Dudley, som omtaler dommeren som «en svært god venn», til Washington Post.

I omtalen av Kavanaugh i årboken fra siste året på videregående skole er det flere referanser mange mener handler om drikking og festing. En av hans klassekamerater, Mark Judge, mannen Christine Blasey Ford hevder var til stede da hun skal ha blitt seksuelt trakassert, har til og med skrevet en bok der han tilsynelatende omtaler noen av disse referansene som intensiv drikking, skriver Vox .

Ifølge blant andre Fox News , intervjuet FBI Mark Judge mandag. Hans advokat har bekreftet at intervjuet er i gang.

Ford har forklart at Kavanaugh skal ha vært svært full da han trakasserte henne. To andre kvinner som har kommet med beskyldninger om trakassering har også hevdet at han var full.

Både Swisher og Brooks delte i perioder rom med en av disse, Deborah Ramirez , på Yale.

Frie tøyler til FBI - innen fredag

Ifølge AP har Det hvite hus gitt FBI frie tøyler til å intervjue hvem de vil innen fredag i etterforskningen av anklagene mot Kavanaugh. President Trump sa på en pressekonferanse mandag at han ønsker at FBI foretar en omfattende etterforskning, men at det er opp til republikanerne i Senatet hva parametrene for etterforskningen skal være. Han sa også at «Den ene tingen jeg vil ha, er fart.»

Et annet vitne, Patrick «P.J.» Smyth, skal ifølge advokaten sin ha besvart alle spørsmål og fortalt FBI at han ikke hadde noen kunnskap til samlingen Ford har beskrevet. Ford har oppgitt at Smyth befant seg i en annen etasje.