Russlands president Vladimir Putin fikk under en energikonferanse i Moskva onsdag spørsmål om Skripal-saken. Foto: AP / NTB scanpix

Putin: Skripal var en forræder

UTENRIKS 2018-10-03T13:44:52Z

Den tidligere dobbeltagenten Sergej Skripal som ble forgiftet med nervegift i Storbritannia, var en forræder og «drittsekk», sier president Vladimir Putin.

NTB

Det er første gang at Putin direkte har fordømt Skripal.

Den tidligere russiske etterretningsagenten lå på sykehus i England i flere uker sammen med sin datter etter at de to ble utsatt for nervegift i sentrum av Salisbury i mars.

Storbritannia mener Russland sto bak nervegiftangrepet. Russland har avvist å ha hatt noe med det å gjøre.

«Bare en drittsekk»

På spørsmål om Moskva har hatt en finger med i spillet, sa Putin onsdag at Skripal «bare er en drittsekk» som forrådte sitt land. Han avviste deretter at Russlands hadde noe med forgiftingen å gjøre.

Den tidligere agenten var ikke av interesse for Kreml siden han ble stilt for retten i Russland og utvekslet som del av en avtale i 2010, sa Putin.

– Han ble pågrepet, han ble straffet, han tilbrakte fem år i fengsel, vi lot ham gå, han forlot landet og fortsatte sitt samarbeid med å tjene fremmede lands etterretningstjenester, sa Putin.