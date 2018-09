GÅR AV: Flere medier melder nå at USAs visejustisminster går av. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Amerikanske medier: USAs visejustisminister Rod Rosenstein går av

UTENRIKS 2018-09-24T15:00:39Z

Ifølge flere amerikanske medier skal Donald Trumps visejustisminister ha sagt opp muntlig til stabssjef John Kelly.

Publisert: 24.09.18 17:00 Oppdatert: 24.09.18 17:41

Nyhetsbyrået AP, New York Times og ABC News er blant de som melder at Rod Rosenstein nå er på vei til et møte i Det hvite hus.

Ifølge nettstedet Axios , som først meldte om saken, skal grunnen til oppsigelsen være at Rosenstein forventer at han får sparken etter New York Times-artikkelen, hvor det hevdes at han ønsker å fjerne Trump .

Rosenstein har hele tiden avvist anklagene.

Det var angivelig i mai i fjor at Rosenstein skal ha foreslått at regjeringsmedlemmer skulle ta opptak av Trump som bevis på hans mentale tilstand, ifølge New York Times.

Uttalelsene skal ha kommet etter at Trump brukte et notat fra ham som begrunnelse for å sparke FBI-sjef James Comey, som Trump var sint på i forbindelse med etterforskningen av Trumps valgkampstabs russiske kontakter.

Rosenstein skal ha vært lite fornøyd med å bli «brukt» av Trump i forbindelse med avskjeden. Han skal også ha vært bekymret for uroen i Det hvite hus under den nye presidenten.

– Jeg vil ikke kommentere ytterligere en sak basert på anonyme kilder som åpenbart er partiske motstandere av departementet og fremmer sin egen, personlige agenda, skriver han, og føyer til at det ikke er grunnlag for å bruke det 25. grunnlovstillegget mot Trump, som åpner for å fjerne en president som ikke er mentalt skikket til oppgaven.

Rosenstein og justisdepartementet i Washington nekter ikke direkte for det som skal ha blitt sagt, men sier det dreide seg om spøkefulle og sarkastiske kommentarer.

Ikke desto mindre skapte Trumps nye trusler uro i FBI og justisdepartementet for at Trump skal avskjedige flere og forsøke å få stanset etterforskningen som spesialetterforsker Robert Mueller jobber med.

Trump har ikke lagt skjul på hvor liten respekt han har for justisminister Jeff Sessions. For å fjerne Mueller må han imidlertid sparke både Sessions og Rosenstein og utnevne en ny justisminister som i sin tur kan sparke Mueller.