ETTERFØLGER: Boris Jeltsin lette lenge før han fant mannen som han mente kunne bli Russlands nye president. Her er han og Vladimir Putin fotografert sammen på den russiske nasjonaldagen i 2004. I midten Naina Jeltsina. Foto: MISHA JAPARIDZE / ASSOCIATED PRESS

Dokumenter frigitt: Jeltsin fortalte Clinton om hemmeligheten Putin

UTENRIKS 2018-09-02T21:00:43Z

I god tid før Boris Jeltsin overlot makten til Vladimir Putin, fortalte Russlands president sin amerikanske kollega Bill Clinton om at Putin var hans utvalgte etterfølger.

Dette kommer frem av gamle dokumenter som er frigitt fra Clintons presidentbibliotek i Arkansas.

Den 8. september 1999, bare uker etter at Putin ble utnevnt til statsminister, ringte Boris Jeltsin til Bill Clinton. De to hadde utviklet et overraskende nært forhold, til tross for at de på mange måter var veldig ulike.

Jeltsin ville overbevise Clinton om at denne nykomlingen var en solid kar, går det fram av dokumentene, som blant annet er gjengitt av Radio Free Europe .

– Han er grundig og sterk og kan lett ha gode relasjoner og kontakt med folk. Jeg er sikker på at du vil finne at han er en høyt kvalifisert person, sa Jeltsin til Clinton ifølge dokumentene.

– Jeg brukte mye tid på å tenke ut hvem som skulle bli Russlands president. Jeg fant ingen passende kandidat. Til slutt kom jeg over Putin.

Da Jeltsin og Clinton møttes i Istanbul et par måneder senere, tok han igjen opp temaet Putin med USAs president.

– Putin kommer til å etterfølge Boris Jeltsin. Han er demokrat, og han kjenner Vesten, sa Jeltsin til Clinton – og omtalte altså seg selv i tredjeperson.

Bare et års tid tidligere hadde Putin første gang fått en sentral posisjon da han overtok som sjef for etterretningstjenesten FSB. I august 1999 ble han statsminister. Under president Jeltsin hadde statsministrer kommet og gått. Det var ingen selvfølgelig at Putin var en fremtidig president.

Men på nyttårsaften 1999 overlot Jeltsin presidentjobben til Putin, og – som Jeltsin hadde sagt til Clinton – vant Putin valget i mars 2000. Siden har han vært Russlands sterke mann.

– Det er på mange måter sjarmerende å lese dette," sa Andrew Weiss, som satt i det nasjonale sikkerhetsrådet under Clinton-administrasjonen, til Radio Free Europe.

– Hvordan USA på dette tidspunktet forsøkte å promotere at Russland kan være en søyle i den nye internasjonale ordningen. Problemene fra den kalde krigen var ikke synlige.

Det kommer frem av dokumentene at Jeltsin advarte Clinton om hva som kunne skje i Russland om kommunistene vant presidentvalget i 1996. På meningsmålingene lå det an til at kommunistlederen Gennadij Ziuganov kunne bli president.

– Amerikanske mediene antyder at folk ikke bør være redde for kommunistene; at de er gode, ærverdige og hyggelige. Jeg vil advare mot å tro på dette. Mer enn halvparten av dem er fanatikere, de vil ødelegge. Det ville bety borgerkrig. De vil avskaffe grensene mellom republikkene. De vil ta tilbake Krim, de vil til og med gjøre krav på Alaska.

I den samme perioden, før valget i 1996, ba Jeltsin Clinton om å bruke sin innflytelse sånn at Russland kunne få et større lån fra det internasjonale pengefondet IMF – og dermed også bedre muligheten til å vinne presidentvalget.

PS: Boris Jeltsin døde 23. april 2007, 76 år gammel. Vladimir Putin har vært Russlands president siden 2000. Etter konstitusjonen måtte han gå av som president i 2008, og var derfor statsminister i perioden 2008 til 2012, da han igjen ble valgt til president. I 2018 ble han gjenvalgt for seks nye år.