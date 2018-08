1 av 4 Politiet har sperret av et stort område etter at en bil raste inn i en sperring utenfor parlamentet i London. Hannah McKay, Reuters

Krasjet i sperring ved det britiske parlamentet

Publisert: 14.08.18 09:31 Oppdatert: 14.08.18 10:41

Sjåføren er pågrepet, og minst to personer er skadet.

Store politistyrker er på plass utenfor parlamentet i London etter at en bil krasjet inn i sikkerhetssperringene like etter klokken 07.30 lokal tid. Den mannlige sjåføren er pågrepet, men omstendighetene er foreløpig uklare.

Politiet er klare på at de «holder et åpent sinn», men bekrefter at det er antiterror-enheten som leder etterforskningen.

– Det var svært, svært dramatisk. Det kom røyk fra bilen, som hadde stor fart, forteller et øyenvitne til Sky News .

Se direktebilder her:

Politiet meldte tidlig at flere fotgjengere er skadet, og senere skriver ambulansetjenesten på Twitter at de har behandlet to personer på stedet. De er begge kjørt til sykehus, men skal ikke ha alvorlige skader.

Vitne Ewalina Ochab forteller britiske Press Association at hun syns det så ut som om bilen kjørte inn i sperringene med vilje.

– Jeg gikk på andre siden av gaten, og hørte noe bråk og noen som skrek. Jeg snudde meg og så en sølvfarget bil som kjørte veldig fort nær rekkverket, nesten på fortauet.

Ifølge journalister på stedet har politiet stengt ned hele parlamentet, og NBC News-journalist Vincent McAviney har lagt ut videoer på Twitter som viser et enormt politioppbud på stedet. Politiet forteller også at T-banestasjonen ved Westminster er midlertidig stengt.