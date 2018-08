KRISE: Lederen for det svenske partiet Moderaterna mener at den svenske innvandrings- og integreringspolitikken er feilslått. Foto: ANDERSSON, SOREN / TT NEWS AGENCY

Moderaterna-leder: – Sverige betaler prisen for 20 år med feilslått integrering

Innvandring har seilt opp som den aller viktigste saken for svenske velgere i forkant av riksdagsvalget i Sverige om drøye tre uker. Bare ett parti har utmerket seg som kritiske.

Moderaterna -leder Ulf Kristersson, som er en av statsministerkandidatene , sier til Financial Times at situasjonen med skytinger og bilbrenninger er minst like alvorlig som finanskrisen på 90-tallet, da renten økte til 500 prosent og flere banker måtte reddes.

– Svensker har mistet tiltroen til staten, og landet betaler prisen for 20 år med veldig feilslått integreringspolitikk av både høyre- og venstreregjeringer, sier Kristersson til avisen.

Det sittende regjeringspartiet Socialdemokraterna ligger an til et historisk dårlig valg, samtidig som det innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna kan komme til å gjøre et brakvalg.

Dette skjer samtidig med at en meningsmåling for Expressen tidligere i august, sier at innvandring er blant de viktigste sakene for velgere i Sverige .

– Krise

Kristersson peker på at tilliten til politikere lider som følger av den feilslåtte innvandringspolitikken.

– Det er en krise i det at politikk skal kunne bidra til å løse problemer. Har politikk i det hele tatt evnen til å løse noe som helst?

De siste årene har Moderaterna i Sverige beveget seg i retning en strengere innvandrings- og integreringspolitikk. Likevel er det Sverigedemokraterna som ser ut til å tjene mest på uroen som har bredt seg over Sverige.

– Når velgerne er misfornøyde, må vi ikke skylde på dem. Vi har en forpliktelse til å vise at staten kan gjøre det de vil ha oss til å gjøre. Nå viser vi imidlertid at politikk ikke klarer å gjøre det den skal gjøre, sier Kristersson.

Ny omdreining i svensk politikk

Anders Todal Jenssen, professor i statsvitenskap ved NTNU, forklarer at den svenske politiske debatten inntil nylig har gått på tradisjonelle høyre- og venstremotsetninger. Moderaterna har imidlertid stjålet velgere fra Socialdemokraterna ved å flytte seg nærmere sentrum i saker som omhandler velferd og økonomi.

– Eliten i Sverige har stått for en liberal innvandringspolitikk, sier professoren.

Han forklarer at Sverigedemokraterna sanker velgere fra både høyre- og venstresiden ved å ta et så tydelig standpunkt i innvandringsdebatten.

– Socialdemokraterna fremmer saker knyttet til syketrygd og velferd, Moderaterna gjør det samme med næringslivet. Det nye som er så viktig, er innvandring. Det kommer dundrende som en veldig vanskelig sak for de gamle partiene, slår Todal Jenssen fast.

Tøffere tak

Kristersson sier at han vil gi gjengkriminelle lengre fengselsstraffer og øke antall politifolk. I partiprogrammet skisseres det 10.000 ekstra politifolk innen 2024, samt avvikling av reduserte fengselsstraffer for forbrytere mellom 18 og 21 år.

131 mennesker har mistet livet i gjengkriger i Sverige de siste syv årene, viser en oversikt Aftonbladet har laget. I tillegg til de 131, er 250 mennesker skadet i skyteepisoder, som det har vært nesten 1500 av.

Et partibarometer Aftonbladet publiserte mandag, viser at Moderaterna får en oppslutning på 20,9 prosent. Socialdemokratarna, med statsminister Stefan Löfven i spissen får 24,6 prosent og innvandringskritiske Sverigedemokratarna får 18,8 prosents oppslutning.