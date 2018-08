EKSTREMT VARMT: Sør-Europa, særlig Spania og Portugal, venter ekstreme temperaturer også lørdag. Foto: Meteorologisk institutt

Ekstrem varme i Sør-Europa: – Sikker på at vi vil høre om flere dødsfall

Publisert: 03.08.18 21:20

En hetebølge slår over Sør-Europa disse dager. Solveig Røsland har drevet restauranten Mundo Pequeño i Torrevieja i 16 år. Aldri før har hun opplevd en så intens varme.

– Dette tar kaka. Virkelig. I går var jeg på kjøkkenet, og var nødt til å ha våt klut rundt nakken og over hodet for å holde ut, forteller Røsland.

Siden 2002 har hun drevet en restaurant i Torrevieja, en by litt sør for Alicante i Spania .

Selv om byen ligger langs kysten, og derfor blir kjølt litt ned med vind, gjør luftfuktighet at temperaturen kan oppleves i underkant av ti grader varmere enn den faktisk er.

– I går ble jeg så dårlig at jeg måtte sette meg ned. Det kan jo være ganske farlig det her. Vi har satt opp vifter over hele restauranten og passer på å drikke vann, sier Røsland.

De to siste dagene har to personer mistet livet i heteslag i Spania.

Varmen, som er en følge av en front fra Nord-Afrika og Sahara, treffer Sør-Europa i disse dager. Innlandet i Spania og Portugal vil rammes hardest, men det er også sendt ut ekstremvarsel i Italia, Kroatia og Sveits.

Varmen står på som verst i dag og i morgen, men vil avta noe over helgen.

– Jeg er dessverre ganske sikker på at vi vil høre om flere dødsfall, sier Røsland.

Holder seg ved bassenget

Une Prestholt ferierer også i Torrevieja, og forteller at det har blitt merkbart varmere de siste dagene. Familien holder seg derfor ved bassenget i ly for varmen.

– Det er fryktelig varmt. Vi kan ikke dra på stranden før etter klokken 15, og må passe veldig godt på barna, sier Une Prestholt, som ferierer i Torrevieja.

Varmeste sommer på 15 år

I 2003 var det en intens hetebølge over hele Europa, som førte til en rekke dødsfall, skogbranner og ødelagte avlinger. I Portugal ble rekorden satt til 47,4 grader.

Portugisiske Manuel Jorge Neves bor vanligvis i Oslo, men befinner seg nå på sitt feriested i Chamusca, omtrent 100 kilometer nord for Lisboa. Neves sammenligner denne sommeren med sommeren i 2003, og forteller at det oppleves usedvanlig varmt.

– Temperaturene har steget fort siden i morges, og jeg regner med at vi når 47 grader i dag, sier han.

– Hele befolkningen er ganske engstelige nå om dagen, særlig for skogbrann. Alle er på vakt, brannvesenet er i beredskap og folk er redde for at vi skal få en lignende situasjon som i Hellas, forteller han.

Portugisere er vant til varme, og en normal sommer ligger på 40–42 grader. Men de ytterligere fem-seks gradene merkes godt, og Neves forteller at portugisiske myndigheter har sendt ut varsel i posten hvor de fraråder folk til å bevege seg utendørs.

– Man merker godt på kroppen at det er varmere enn vanlig, men særlig de eldre er det spesielt farlig for.

Neves vil også anbefale folk som befinner seg på veldig varme steder, å unngå solen mellom klokken 12–19- Han synes også det er en dårlig idé å drikke alkohol på dagtid.

– Sånn som det er nå blir man gjennomsvett selv ved å ikke være i bevegelse. Det er viktig å drikke vann hvert kvarter, og ikke vente med å drikke til man føler seg tørst. Jeg også fraråde sterkt å drikke alkohol i solen, da det gjør at man blir mer dehydrert. Vent med det til kvelden, sier han.

TUI: – Ekskursjoner kan bli avlyst

Turoperatøren TUI har gjester blant annet i Spania og Kroatia. De vil se an varme-situasjonen og oppfordrer gjester til å være forsiktige.

– Våre guider kommer til å være ekstra påpasselige med å dele ut vann og hjelpe til hvis det skulle være noe. Vi oppfordrer gjester til å være oppmerksomme dersom de føler svimmelhet eller ubehag, skriver kommunikasjonssjef i TUI, Nora Aspengren i en e-post.

De advarer også om at ekskursjoner kan bli avlyst, og at de vil følge situasjonen nøye.

– Vår generelle oppfordring er å unngå solen når det er for varmt, drikke mye vann og holde deg innendørs eller i skyggen midt på dagen.