TVILER: SD-leder Jimmie Åkesson tror ikke på at partiet hans kommer til å sitte i regjering etter valget 9. september. Foto: Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN

Jimmie Åkesson: - Jeg kommer ikke til å sitte i regjeringen

UTENRIKS 2018-08-16T09:35:52Z

GØTEBORG (VG) De kan bli Sveriges største parti, men Sverigedemokraterna-leder Jimmie Åkesson sliter med å finne noen som vil samarbeide med dem.

– Jeg vil gjerne bli største parti i en regjering. Det er målet. Jeg tror ikke jeg kommer til å sitte i regjering etter valget, men jeg tror vi kommer til å ha stor innflytelse, sier SD-lederen til svensk P1 torsdag morgen.

Tre og en halv uke før Sverige går til urnene 9. september sliter Sverigedemokraterna med å få noen av de andre politiske partiene til å samarbeide med dem.

– Det finnes ingen samtaler på partiledernivå. Det var veldig nære under Anna Kinberg Batras siste måneder, men det ble ikke sånn. Det ble ikke noe mer enn ett møte på tjenestemannsnivå, sier Åkesson, ifølge Aftonbladet .

Åkessons parti har vært i medvind i flere måneder, og et gjennomsnitt av valgmålingene de fem siste ukene viser at de med 21,8 prosent kun ligger 1,5 prosentpoeng bak Socialdemokraterna.

Men veien til regjeringsmakt har lenge virket stengt også på høyresiden i svensk politikk. Til tross for at 61 prosent av Moderaterna-velgerne vil samarbeide med Sverigedemokraterna dersom den blå alliansen ikke får flertall i valget, har Moderaterna-leder Ulf Kristersson gjentatte ganger nektet å samarbeide med SD.

Spørsmålet om et SD-samarbeid er så betent i Høyres søsterparti at det førte til at forrige partileder, Anna Kinberg Batra, valgte å trekke seg som partileder.

I januar i fjor åpnet hun nemlig for samtaler med Sverigedemokraterna. Det skapte massive reaksjoner internt i partiet, og Batra ble selv beskyldt for å være rasist.

– Jeg synes det var rett gjort (å åpne opp for samtaler med SD). Å isolere og demonisere et parti er ikke å respektere velgerne, fortalte Batra til Nacka Värmdö Posten etter avgangen i fjor.

Forrige uke kom det imidlertid nye toner fra Moderaternas gruppeleder Tobias Billström. Til Dagens Industri åpnet han opp for at et eventuelt samarbeide med SD til dels kan skje i parlamentariske utredninger om for eksempel migrasjon.

Samtidig stiller SD-leder Jimmie Åkesson seg åpen til hvem han kommer til å slippe frem som statsminister.

Selv om han sier SD ligger nærmere Moderaterna politisk, utelukker han ikke å slippe frem Stefan Löfven som statsminister dersom Socialdemokraterna nærmer seg Sverigdemokraternas politikk, skriver Aftonbladet .