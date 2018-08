STEMMER SD: Gerd og Tauno Loimi ble kjærester som ungdommer, og har holdt sammen i 51 år - 44 av dem sammen på det nedslitte revisorkontoret i Eksilstuna-bydelen Fröslunda. Begge er oppgitt over en bydel de mener har endret seg «drastisk» i løpet av deres levetid, og begge vil stemme Sverigedemokratarna i valget om to uker. Foto: Espen Rasmussen, VG

Svikter «sossarna»: Det finnes ikke noe annet alternativ enn å stemme Sverigedemokraterna

ESKILSTUNA (VG) Fattige svensker svikter sosialdemokratiet i et stadig mer ulikt Sverige. I arbeiderbyen Eskilstuna er SD-leder Jimmie Åkesson klar til å ta dem imot.

Reportasjeserie: Tre byer. Tre torgmøter. Tre historier om hvordan Sverigedemokraterna kunne vokse fra et marginalt, høyreradikalt parti til å bli et av Sveriges største.

– Folk er bare slitne av Socialdemokraterna her. Vi skulle gjerne ha pensjonert oss, men da hadde vi ikke overlevd. Så da må vi jobbe til vi dør, sier ekteparet Gerd Loimi (68) og Tauno Loimi (67) til VG.

I ekteparet Loimi er det matriarken Gerd som styrer. Hun er født og oppvokst rett over gaten fra ekteparets revisorkontor i Bellmansgatan i Eskilstuna.

Ved skrivebordet på kontoret dekorert med kattebilder, figurer og papirbunker har hun sittet i 44 år.

Hun er gammel nok til å huske den massive utbyggingen av nye boligblokker i nabolaget i det svenske sosialdemokratiets ambisiøse «miljonprogram» på 60-tallet. Da var Fröslunda-området et prestisjeprosjekt. I dag mangler syv av ti jobb i denne Eskilstuna-bydelen. Byen med over 13 prosent arbeidsledighet nesten har dobbelt så høy ledighet som resten av Sverige.

For ekteparet Loimi er den individuelle pensjonen på drøye 6900 svenske kroner etter skatt rett og slett ikke nok til å dekke husleie, mat og leveutgifter for to.

Gerds far var sveiser, formann i et LO-forbund og dedikert «sossarna»-mann. Men datteren har lenger ingen tro på partiet som på mange måter bygget det moderne Sverige.

– Det finnes ikke noe annet alternativ enn å stemme Sverigedemokraterna. I Sverige er det alltid småfolket som ender opp med å betale, sier ekteparet.

Svikter «sossarna» - går til SD

Ekteparet Loimi føyer seg inn i en landsdekkende trend. To uker før valget ligger Socialdemokraterna an til å gjøre sitt dårligste valg noensinne . Velgerflukten er stor fra mange grupper - men størst blant svensker med lav inntekt.

Ved valget i 2014 fikk partiet 40, 6 prosent i denne gruppen. Nå oppgir kun 27, 5 prosent at de vil gi sin stemme til Stefan Löfvens regjeringsparti. Det betyr at hver tredje fattige svenske har falt fra Socialdemokraterna - på bare fire år.

Fattigdom og ulikhet i Eskilstuna Arbeidsledighet: 13,2 prosent (7,5 prosent i Sverige) Andel på stønad: 19,1 prosent (13,3 prosent i Sverige) Andel høyutdannede: 20,5 prosent (27 prosent i Sverige) Stemmeresultater i valget 2014: Socialdemokraterna: 35,64 prosent Moderaterna: 20,53 prosent Sverigedemokraterna: 16,38 prosent Kilder: SCB og val.digital

Hvor går mange av dem? Til Jimmie Åkesson og hans høyrepopulistiske Sverigedemokraterna - som med over 20 prosent på meningsmålingene ligger an til å bli minst landets nest største parti.

På et torgmøte i sentrum av Eskilstuna, en kort kjøretur unna ekteparet Loimi, snakker Åkesson til velgerne sine. Med unntak av når han nevner innvandring og kriminalitet, snakker SD-lederen som hvilken som helst sosialdemokrat.

– Sverige har aldri vært mer segregert og kløftene mellom fattig og rik har aldri vært så store, sier Åkesson til forsamlingen.

Sverigedemokraterna * Svensk parti som definerer seg som sosialkonservativt og nasjonalistisk, men omtales som høyreradikalt og fremmedfiendtlig av motstanderne. * Grunnlagt i 1988. Blant tidligere medlemmer og grunnleggerne hadde flere bakgrunn fra høyreekstreme og rasistiske miljøer. Partiet har de siste årene gjort mye for å distansere seg fra disse, men har fastholdt at islam er en trussel mot det svenske samfunnet. * Jimmie Åkesson har vært partileder siden 2005. * SD fikk 12,9 prosent av stemmene i valget i 2014. På et gjennomsnitt av meningsmålingene nå ser partiet ut til å få 22,5 prosent av stemmene i valget 9. september. * SD er Riksdagens tredje største parti med 49 av 349 representanter. Partiet er på vippen mellom de to blokkene i Riksdagen. Ingen av de andre partiene har villet samarbeide med partiet. (Kilde: NTB, val.digital)

Og SD-lederen har rett.

Det fantes knapt noe land i verden der sosialdemokratiet sto sterkere enn i etterkrigstidens Sverige. På 80-tallet var et av landene i verden med minst ulikhet. Men siden 90-tallet, under tre sosialdemokratiske og to konservative regjeringer, har ulikheten mellom fattig og rik vokst raskere enn i noe annet OECD-land.

– Holder ikke til å overleve

Men ifølge statsviter Jenny Madestam snakker ikke sosialdemokratene om klasseforskjellene lenger - i frykt for å skremme bort middelklassevelgerne som partiet har fokusert på å vinne.

– De taper velgere både til Sverigedemokraterna og Vänsterpartiet, sier hun til Expressen .

Peter Santesson, analysesjef i meningsmålingsinstituttet Demoskop, trekker frem at spesielt SD tjener på velgerflukten fra «sossarna».

– Gradvis har Socialdemokraterna begynt å tape sin tidligere stilling som et naturlig valg i de lavtlønnede gruppene. Sverigedemokraterna er en spesielt hard konkurrent, sier han til samme avis.

Tilbake i Bellmansgatan mimrer ekteparet Loimi om det de betegner som glansdagene på slutten av 60-tallet. Tauno kom til byen i 1968, og forteller at det var flust av jobb i industrien, enten på den lokale Volvo-fabrikken, eller andre steder.

– Da rakk lønnen man fikk til alt. Nå holder den ikke til å overleve.