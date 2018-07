1 av 7 STORE ØDELEGGELSER: Skogbrannen har ført til at tusenvis av hjem er ødelagt. Fortsatt pågår søket etter savnede. ALKIS KONSTANTINIDIS / X90200

Skogbrannene i Hellas: Flere titalls fortsatt savnet

Publisert: 25.07.18 14:19

2018-07-25

80 personer ble drept i skogbrannene ved Athen mandag. Redningsarbeidere søker fortsatt gjennom nedbrente hjem og biler og til havs etter savnede.

Brannene, som var på hver sin side av Athen , startet med bare få times mellomrom. Kraftig vind og tørke førte til at brannene feide over de små turistbyene på få minutter. Flere mennesker la på svøm for å flykte fra de intense flammene, mens andre prøvde å kjøre unna i bil.

Flere av ofrene druknet i havet, ble funnet på stranden eller i oppbrente biler. Onsdag ble det klart at 80 mennesker mistet livet i brannene, som gjør det til den dødeligste skogbrannen i Hellas ' historie. Ifølge Reuters er det yngste ofre en seks måneder gammel baby, som skal ha dødd av å puste inn røyk.

VG i Athen: 26 funnet døde sammen i gresk landsby: – De voksne klemte rundt de minste

I tillegg er det meldt om 187 som er skadet, deriblant over ti barn.

– Problemet er hva som skjuler seg under asken

Det fryktes imidlertid at dødstallene vil stige ytterligere. Det letes fortsatt etter titalls savnede.

Redningsarbeidere går fra hus til hus og bil til bil for å forsøke å finne de som ikke har kommet til rette.

– Problemet er hva som fortatt skjuler seg under asken, sa visepresident i nødetatene i Hellas, Miltiadis Mylonas, ifølge AFP.

Mange har utlyst savnede venner eller familiemedlemmer på sosiale medier eller på nettsiden over savnede personer.

BCC skriver at Yiannis Philippopulos fortalte gresk TV at hans 9 år gamle tvillingdøtre er savnet. Han sa videre at han skal ha sett en video av de i et nyhetsoppslag hvor de skal ha gått av en fiskebåt som skal ha reddet dem. Men siden har han ikke hørt noe fra døtrene, eller besteforeldrene som var med dem under brannen.

Mistenker at brannen ble påtent

Tzioutzios Kostas (50), brannsjef for et distrikt i Nord-Hellas, fortalte til VG tirsdag at de hadde mistanke om at brannen var påtent.

– Vi vet ikke hva som var årsaken. Men at det startet fem branner samtidig på fem ulike steder rundt Athen, det er neppe en tilfeldighet. Vi kan ikke si noe for sikkert, men det er mulig at brannen ble påtent, sier Kostas.

Nå har det blitt startet etterforskning av brannene, og en av teoriene er at kriminelle gjenger står bak med hensikten av å stjele fra forlatte hjem, ifølge AFP.

– Jeg er svært bekymret over at brannene startet parallelt, sa statsminister Tsipras da det ble kjent at politiet innleder etterforskning til AFP.

BBC-journalist Gavin Lee, som er i Athen, skriver på Twitter at gresk media rapporterer om at politiet avhører fire personer som er mistenkte i forbindelse med skogbrannene.

Ifølge The Guardian skal etterforskning også ta for seg anklagene om at det ikke var noen evakueringsplan på plass. Ordføreren i Rafina, Vangelis Bournous, forteller at på tross av de store omfanget av brannene, var det ikke noe ordre om evakuering. Rafina er en av havnebyene som ble hardest rammet.

Tusenvis uten hjem

280 brannmannskaper jobber fortsatt for å forhindre oppblussing, som ble ordentlig slukket tirsdag ettermiddag. Italia, Tyskland, Polen og Frankrike har alle sendt hjelp i form av fly, biler og brannmannskaper.

The Guardian skriver at omtrent to tredjedeler av husene i området er totalskadet. Det skal være snakk om over 3000 hjem, som setter tusenvis hjemløse.

– De husene er ikke lenger beboelige, sa ordføreren i byen Marathon, Ilias Psinakis.