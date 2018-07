PÅGÅENDE ORDKRIG: Donald Trump i nok en ordkrig på Twitter. Her er han fotografert med førstedamen Melania Trump. Foto: NICHOLAS KAMM, AFP/NTB SCANPIX

Midtøsten-forsker om Trump-trusler: – Kan bli stor internasjonal krise

Publisert: 24.07.18 01:56 Oppdatert: 24.07.18 02:12

UTENRIKS 2018-07-23T23:56:17Z

Midtøsten-forskere er usikre på hva som ligger bak Donald Trumps raseriutbrudd mot Iran.

Ordkrigen mellom USA og Iran har de siste dagene eskalert etter at Irans president Hassan Rouhanis truet USA med oljeblokade og «aller krigers mor».

USAs president Donald Trump slo knallhardt tilbake mot Iran på Twitter mandag, og truet i blokkbokstaver Iran med «konsekvenser få i historien noen gang har lidd».

– Han har egentlig ingen kunnskaper om Iran eller det strategiske bildet. Men hvis handling følger ord, kan det bli en stor internasjonal krise, sier Midtøsten-ekspert og professor ved Universitet i Oslo, Nils A. Butenschøn.

Han understreker at man er blitt vant med at USAs president bruker en ekstrem ordbruk og at det derfor er vanskelig å vite hva han egentlig legger i det.

– Det kan også være at Trump etter Nord-Korea, har pekt ut Iran som landet han vil gå løs på, eller gjøre noe med.

Kan være spill for galeriet

Den kjente iranske kommentatoren Foaz Izadi mener at Trump sine trusler er myntet på velgerne hjemme i USA, på grunn av det kommende valget i november, ifølge The Guardian.

Midtøsten-eksperten VG har snakket med mener at dette mest sannsynlig ikke er tilfelle.

– Det er ingen nasjonale prognoser i USA som viser at det er noe støtte for krig fra innbyggerne. Men så har jo også Trump sine egne kjernevelgere, som følger ham uansett, svarer professor Butenschøn på spørsmål om Trump bare tøffer seg for velgerne hjemme.

– Hva er da Trumps hensikt med Twitter-meldingen?

– Det er vel et spill for galleriet eller en forventning om at hans truende tone vil nå Iran direkte, som med Nord-Korea, sier han.

Det er ingen tvil om at Twitter-meldingen har skapt reaksjoner i Iran. Sent mandag kveld slo landets utenriksminister Javad Zarif tilbake ved å peke ut hvor usivilisert han syntes trusselen til den amerikanske presidenten var.

– VÆR FORSIKTIG!, advarer han på Twitter.

Sterke fiendebilder

NUPI-forsker Minda Holm slår fast at Iran er et svært enkelt mål for Trump.

– Fiendebildene er gjensidig sterke, noe de har vært siden USA bidro til regimekupp i Iran i 1953, på amerikansk side særlig etter gisselsituasjonen på ambassaden i Iran 1979-1981, sier hun til VG.

Holm viser videre til at det har vært vanskelig for amerikanske presidenter å tilnærme seg Iran fordi amerikanere er skeptiske.

– Iran-avtalen under Obama-administrasjonen var derfor en milepæl, og et resultat av svært godt diplomatisk håndverk. At Trump nå velger å lange ut så sterkt mot Iran er derfor ikke overraskende - det er et lett hjemlig frieri, mye enklere enn avtalen fra Obama, sier hun.

Flere vil bevare atom-avtalen

Ifølge Holm finnes det ingen tegn til at Iran vil gå vekk fra atom-avtalen.

Det har vært dårlig stemning mellom Iran og USA siden Donald Trump trakk USA fra atomavtalen med Iran. Avtalen ble forhandlet frem i 2015 av USA under Obama, samt Kina, Russland, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og EU.

De øvrige landene vil bevare avtalen, og EU prøver å blokkere amerikanske sanksjoner for å beskytte europeiske næringslivsaktører, melder NTB.

Appellerer til det iranske folket

Under en tale på søndag, henvendte USAs utenriksminister Mike Pompeo seg til det iranske folket og slo fast at «USA hører dere. USA støtter dere. USA er med dere».

– Tror du det kan ha en nevneverdig effekt at han appellerer til det iranske folket på denne måten?

– Sannsynligvis ikke. Det har nok motsatt virkning. Lederne kan peke på en urimelig amerikansk politikk. Det kan også føre til vanskeligheter for en opposisjon som da fremstår som lite lojale, sier Butenschøn.

– Det amerikanske utenriksdepartementet har også opplyst om at de skal opprette en TV-kanal på farsi.

– Mange ser parallellen til Bush i Irak, der de opprettet arabisk-språklige TV-kanaler for å appellere til folket, kommenterer professor Butenschøn.

– Det er for drastisk å trekke den slutningen da.