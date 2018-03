I SORG: Sequita Thompson tok til tårene da hun mandag kveld møtte pressen sammen med barnebarnet Ste'vonte Clark og familiens advokat Ben Crump. Foto: Rich Pedroncelli / TT / NTB scanpix

Stephon (22) ble skutt av politiet: – De trengte ikke å drepe ham på den måten

Publisert: 27.03.18 02:53

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-27T00:53:24Z

Stephon Clark (22) ble skutt en rekke ganger av to politimenn i bakgården til bestemoren. Politiet trodde han holdt en pistol, men det viste seg å være en mobiltelefon.

Drapet på den ubevæpnede 22-åringen har den siste uken skapt sterke reaksjoner i USA . Med slagord som «en mobil er ikke en pistol» har demonstranter tatt til gatene i protest mot det de mener er nok et eksempel på politiets brutalitet mot unge afroamerikanere.

– De trengte ikke å drepe ham på den måten. De trengte ikke å skyte ham så mange ganger, sier bestemoren Sequita Thompson på en pressekonferanse sent mandag kveld norsk tid.

For en drøy uke siden ble hun vitne til at barnebarnet lå livløs i bakgården rett utenfor stuevinduet der de bodde i den amerikanske storbyen Sacramento. Like før ble han skutt en rekke ganger av to politibetjenter. Nå stiller flere seg det åpenbare spørsmålet: Hvorfor?

Politiet har tidligere forklart at de jaktet en mistenkt som hadde knust minst tre bilvinduer og en glassdør i et hus i nabolaget, skriver AP . En video fra politiet viser hvordan 22-åringen hopper over et gjerde til den aktuelle bakgården med to politibetjenter i hælene.

– Vis meg hendene, roper en av betjentene, og fortsetter: – Pistol, pistol, pistol.

Sekunder senere åpner de ild og tar dekning ved en vegg. I løpet av kort tid har de avfyrt til sammen 20 skudd. Idet flere politifolk kommer til åstedet spør noen: – Hva hadde vi på ham?

En annen politimann svarer: – Noe i hendene. Det så ut som en pistol fra vårt perspektiv.

Denne oppfatningen blir støttet av både videoer og lydopptak. Men etterforskere fant ikke noe våpen på åstedet. Derimot lå det en mobiltelefon like ved den døde kroppen.

De to politibetjentene – den ene av dem afroamerikaner – er ute i permisjon i påvente av etterforskningen. Offerets bestemor Sequita Thompson krever nå at politiet endrer måten de konfronterer mistenkte på. Hun tar blant annet til orde for at de kan sende politihunder, bruke strømpistol – eller sikte på en arm eller et bein dersom de ikke ser noen annen utvei enn å åpne ild.

– Vi vil stå opp for Stephon, snakke for Stephon, kjempe for Stephon, til vi får rettferdighet for Stephon, sier familiens advokat Benjamin Crump.

Tidligere har han blant annet representert familiene til Tamir Rice (12) og Michael Brown (18) – som også var ubevæpnede da de ble drept av politiet. Han mener det siste drapet følger et mønster hvor politiet åpner ild mot ubevæpnede afroamerikanere, og krever i likhet med familien at politibetjentene blir siktet.

Men statistikken er ikke på deres side: Det er svært sjelden at politifolk blir straffeforfulgt for drap. Enda færre blir dømt, skriver CNN , som har gått gjennom en rekke saker fra de siste årene. Et ferskt eksempel på det motsatte er politimannen som ble siktet for drapet på australske Justine Damond (40) .

Det er flere elementer ved drapet på Stephon Clark som får familiens advokat til å stusse. Han reagerer blant annet på at videoer fra betjentenes såkalte «body cams» viser at det tar seks minutter før de går bort den livløse 22-åringen.

– Hvorfor prøvde dere ikke å hjelpe ham? spør advokaten retorisk.

Flere stiller også spørsmål ved at lyden blir skrudd av på begge kameraene syv minutter etter drapet. – Hei, skru av, hører man en politimann si, før det blir stille. Men videoen fortsetter, og man kan se at politimennene fortsetter å snakke sammen, skriver CNN .

Politisjef Daniel Hahn i Sacramento erkjenner at dette er med på å skape ytterligere mistanke, og bekrefter at dette er én av tingene som nå etterforskes.

– Det skaper mistenksomhet, og er ikke sunt for vårt forhold til lokalsamfunnet, sier han.

Amerikansk politi har de siste årene frigitt en rekke videoer som viser hvordan ubevæpnede menn blir drept av politiet. Her er noen av dem:

Denne artikkelen handler om USA

Våpen

Skyting

Drap

Politiet