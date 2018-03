Protesterer for strengere våpenkontroll: – Det er galskap at våpen har mer beskyttelse enn elever

Publisert: 24.03.18 16:53 Oppdatert: 24.03.18 17:50

WASHINGTON, D.C. (VG) Flere hundre tusen mennesker tar lørdag til gatene verden over for å demonstrere mot våpenlovgivningen i USA.

Det er meldt over 800 March for our lives-demonstrasjoner over hele USA , samt mange andre steder rundt i verden. Selve hoveddemonstrasjonen er lagt til Pennsylvania Avenue, som blant annet går mellom Det hvite hus og Kongressbygningen, i Washington, D.C.

VG befinner seg på Pennsylvania Avenue like ved Trump-familiens hotell. Der har en håndfull motdemonstranter stilt seg opp, men det kan ikke måle seg med de tusenvis av menneskene som stadig strømmer nedover gaten i retning kongressbygningen, der scenen taler og underholdning skal komme fra er satt opp.

«Beskytt barn. Ikke våpen»

De fleste bærer plakater eller t-skjorter med slagord mot våpen og for strengere våpenkontroll. «Hey Hey NRA, how many kids did you kill today» (NRA er USAs mektige våpenorganisasjon journ.ann.), «I’m a teacher. I’m trained to inspire not fire» og «Protect kids. Not guns» er bare tre av utallige eksempler.

















Paul McCartney er en av mange kjendiser som støtter kampen mot våpen. I dag marsjerer han sammen med tusenvis av andre i gatene i New York.

Ettersom folkemengden er massiv, blir det snakket om at dette kan være den største demonstrasjonen i USA siden Vietnamkrigen, har man langs gaten satt opp en rekke storskjermer slik at folk skal kunne se og høre det som skjer fra scenen.

Meghan Tomasch og Hannah Walter forteller at de er tilstede i gatene for å stoppe skoleskytinger fra å skje igjen.

– Jeg vil ikke at flere barn skal dø, sier Tomasch.

– Det er galskap at våpen har mer beskyttelse enn elever. Dette er latterlig. Vi er det eneste landet i verden hvor dette skjer ofte, sier Walter.

De er usikre på om demonstrasjonen hjelper for å hindre skoleskytinger.

– Men det gir meg definitivt håp, sier hun.

Dan Norowski forteller til VG at han skulle ønske det ikke fantes våpen overhodet.

– Jeg trodde Sandy Hooks-massakren skulle endret våpenlovgivningen. Jeg håper ikke vi må komme tilbake hit hvert år, men vi gjør det vi kan for å få stoppet våpenvold.

Han håper den nye generasjonen stemmere vil sørge for at det neste partiet som leder USA er for våpenkontroll og anti-NRA.

Det får han støtte av fra Natalie Williams og Maria O’Keeffe, som begge er 23 år gamle. De tror skoleskytingen i Parkland har skapt ekstra stort engasjement fordi elevene er privilegerte, unge og har tilgang til sosiale medier.

– De gjorde det mulig å sette et ansikt på denne bevegelsen. De gjorde valget om å gå ut og være aktive for å få noe gjort, sier O’Keeffe.

– Jeg tror det blir viktig for demokratene å holde lederne sine ansvarlige og oppfordre dem til å være imot våpen og til å stå opp mot NRA, sier Williams, som selv registrerte seg for å stemme på demokratene nylig.

Fra en scene her vil det bli holdt en rekke appeller, blant annet fra overlevende etter forrige måneds skoleskyting i Parkland, Florida , der 17 mennesker ble drept. I tillegg vil kjente artister som Ariana Grande, Miley Cyrus, Devi Lovato og Lin Manuel Miranda opptre.

En halv million mennesker i D.C.

Det var på forhånd ventet en halv million mennesker i gatene i USAs hovedstad. I New York var det ventet rundt 10.000 demonstranter.

Det var også planlagt en dekke demonstrasjoner i Europa, blant annet i Stockholm og København. Totalt tar 37 land del i demonstrasjonene i tillegg til USA.

Arrangørene ønsker å støtte opp om amerikanernes rett til å eie våpen, men ønsker å forby militære angrepsvåpen og høykapasitets-magasiner, som ofte har vært benyttet ved skoleskytinger. De ønsker også å stramme inn bakgrunnssjekkene som gjøres i forbindelse med våpensalg, samt heve aldersgrensen til 21 år, slik som staten Florida nylig har vedtatt.

14. februar ble 17 mennesker drept på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida da 19 år gamle Nikolas Cruz åpnet ild med en halvautomatisk rifle av typen AR-15.