Brann-tragedien i Russland: Fem pågrepet - kan være påsatt

Publisert: 28.03.18 21:53

UTENRIKS 2018-03-28T19:53:13Z

De første ofrene for kjøpesenterbrannen ble gravlagt onsdag. Samtidig har fem mulige ansvarlige for tragedien møtt i retten. En av teoriene er at brannen var påsatt.

Vitnet Jevgenij hevder overfor avisen Moskovskij Komsomolets at det var en gutt som tente på.

Både han og flere andre peker på en guttegjeng som først ble bortvist fra kjøpesenteret av politiet, men som kom tilbake.

En kilde med kjennskap til etterforskningen hevder også at brannen trolig var påsatt. Det skjer anonymt i et intervju med nyhetsbyrået TASS.

64 mennesker har ifølge myndighetene mistet livet. Et pårørendesenter hevder at 41 av disse er barn. 27 av ofrene er til nå identifisert.

Men det er også andre teorier som trekkes fram. Nettavisen Meduza skriver at brannårsaken kan være en elektrisk feil, som gjorde at det tok fyr i skumgummi i et lekeområde for barn.

Kjøpesentersjefen Nadezjda Suddenok ble gråtende brakt inn til en høring i Kemerovo onsdag. Også den tekniske sjefen for eieren av «Zimnjaja Visjnja», Georgij Sobolev, og vekteren Sergej Antjusjin, som beskyldes for å ha slått av brannalarmen, forklarte seg i retten - alle bak gitter.

– Hun som sto på lekeplassen, så plutselig at det var full fyr, forklarte Suddenok i retten, ifølge Meduza.

Vekteren Antjusjin har altså blitt beskyldt for å ha slått av brannalarmen, og at de besøkende på kjøpesenteret derfor ikke ble varslet.

– Ikke mulig, han visste ikke en gang hvordan han skulle gjøre det, sier faren til Antjusjin til lokalavisa i Kemerovo. Sergej Antjusjin selv sa i retten onsdag at brannalarmen var i ustand.

– Jeg trykket på knappen, men den virket ikke.

Etterforskningsledelsen opplyste senere onsdag at den automatiske brannvarslingen var slått av, fordi det hadde vært flere tilfeller av falsk alarm, skriver Tass.

– Det kjenner ikke jeg til, uttalte den tekniske direktøren, Sobolev, i rettshøringen.

Ytterligere to personer er pågrepet i saken, i følge nettavisen Gazeta. Det er direktøren for selskapet som hadde ansvaret for brannvarslingen på kjøpesenteret og en elektriker fra det samme firmaet.

Kjøpesenteret er eid av mangemilliardæren Denis Sjtengelov. Han hevder at han ikke har noe med operative ledelsen av «Zimnjaja visjnja», skriver Meduza.

Senterleder Nadezjda Suddenok erkjente i rettshøringen ingen skyld. Hun hevder at direktøren for konfektfabrikken, Julia Bogdanova, presser sine ansatte til å vitne mot senterlederen. Hvem av dem som står øverst i hierarkiet, er uklart.

– Moren min jobbet bare som generaldirektør der. For noen er det veldig komfortabelt å legge ansvaret over på henne, sier Suddenoks sønn til Moskovskij Komsomolets.

