Syriske medier: Luftangrep mot militærflyplass

Publisert: 09.04.18 04:18 Oppdatert: 09.04.18 05:23

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-09T02:18:02Z

En militærflyplass i Homs-provinsen i Syria skal ifølge statlige syriske medier ha blitt rammet av et flyangrep.

Det statlige nyhetsbyrået SANA melder at minst åtte missiler skal være skutt ned og at flere personer skal være døde.

Opplysningene er ikke bekreftet. Nyhetsbyrået omtaler angrepet som «trolig amerikansk aggresjon».

Pentagon på sin side avviser i en uttalelse at USA står bak.

«Men, vi fortsetter å følge situasjonen nøye, og støtter den pågående diplomatiske innsatsen for å holde de som bruker kjemiske våpen i Syria og andre steder, ansvarlige», skriver det amerikanske forsvarsdepartementet.

Meldingene kommer like etter at både Frankrike og USA har lovet kraftig reaksjoner mot Syria etter helgens påståtte kjemiske angrep mot byen Douma.

Begge de to presidentene har slått fast at det er snakk om et kjemisk angrep. Under en telefonsamtale søndag, ble Macron og Trump enige om at Syrias president Bashar al-Assads regime må stilles til ansvar «for sine gjentatte brudd på menneskerettighetene».

Trump langet søndag ut mot Assad på Twitter, og kalte ham for et dyr. Han varslet en «høy pris å betale» for det påståtte angrepet.

Det er ventet at FNs sikkerhetsråd vil samles til hastemøte mandag, etter at ni land har bedt om at situasjonen i Douma diskuteres.

Sakens oppdateres!

Denne artikkelen handler om Syria

Syriakrigen