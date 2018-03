PÅ VEI TIL RETTEN: Forsvarer Betina Hald Engmark er like ordknapp hver morgen når hun møter pressen før retten settes. Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN / Scanpix

Bevisene som støtter Peter Madsens forklaring

Publisert: 28.03.18 18:21

KØBENHAVNS BYRET (VG) Dette er påtalemyndighetens største utfordringer på veien mot å få Peter Madsen (47) dømt for grov seksuell mishandling og overlagt drap.

Madsen står i retten fast på at han ikke drepte Kim Wall (30), og onsdag forklarte han seg videre om hvordan han mener den svenske journalisten døde som følge av en ulykke.

47-åringen erkjenner at han parterte Wall. Han må derfor regne med å bli dømt for likskjending, i tillegg til enkelte brudd på sjøfartsloven som han også har erkjent straffskyld for.

For at Madsen skal dømmes for grov seksuell mishandling og overlagt drap, er det imidlertid noen utfordringer aktor Jakob Buch-Jepsen må overkomme.

Ingen øyenvitner

En gang mellom klokken 22.00 torsdag 10. august og klokken 10.00 fredag 11. august, mener påtalemyndigheten at Madsen har drept Wall. Ingen har vært om bord på ubåten sammen med de to, og Madsen er derfor den eneste som vet hva som virkelig skjedde den natten Wall døde.

Madsen har i retten forklart at Wall døde omkring klokken 23.05, men onsdag presiserte han at det også kan ha vært «noe tidligere»

Det er også svært få som i det hele tatt har sett ubåten i tidsrommet der drapet angivelig skal ha skjedd. I deler av tidsrommet har Wall, Madsen og ubåten vært meldt savnet.

Retten må på dette punktet derfor i stor grad basere seg på de tekniske bevisene i saken.

Ukjent dødsårsak

I den endelige obduksjonsrapporten, som delvis ble lest opp da rettsmedisiner Christina Jakobsen vitnet den tredje rettsdagen , kom det blant annet frem at avskjæringen av Walls hode kan ha vært årsaken til hennes død.

Obduksjonen av Walls likdeler har imidlertid ikke kunnet fastslå noen sikker dødsårsak.

Madsen mener hun døde av gassforgiftning. Det er ikke funnet tegn etter forgiftning i noen av likdelene, men Jakobsen bemerket at det heller ikke ville være naturlig å finne så lang tid etter dødsfallet. Rettsmedisineren kunne dermed ikke utelukke Madsens forklaring.

Usikkert når skadene ble påført

Christina Jakobsen gikk også nøye gjennom skadene på Walls kropp og delte de titalls stikksårene opp i tre kategorier: Sår som er påført før døden inntraff , sår som er påført omkring dødstidspunktet , og sår som er påført i etterkant .

To av sårene havnet i den første kategorien, mens mange av dem skal ha blitt påført omkring dødstidspunktet. Rapporten tar imidlertid forbehold om at vær, vind og tid gjør det umulig å fastslå noe med fullstendig sikkerhet.

Dette gjorde forsvarer Engmark også et tydelig poeng ut av under sin utspørring av rettsmedisineren. Hun kritiserte rapporten og kalte den både «vag» og «upresis».

Fordi Peter Madsen hevder at Wall døde av forgiftning, er det sentralt for retten om skadene i og rundt underlivet ble påført før eller etter hun døde. 47-åringen har forklart at han, i forbindelse med parteringen, stakk i torsoen for å hindre at gassene som etter hvert kom til å danne seg, skulle få liket til å flyte opp.

For at Madsen skal kunne dømmes for grov seksuell mishandling, må retten finne det bevist at stikkene var seksuelt motivert.

Hadde med seg redskaper

Påtalemyndigheten mener at Madsen har «planlagt og forberedt» drap. Det fremste beviset for dette, er en hel rekke redskaper de mener Madsen tok med seg til ubåten like før han og Wall skulle på tur.

Blant redskapene er en sag, en kniv, flere stropper, en vannslange og to tilspissede skrutrekkere. Påtalemyndigheten mener disse ble brukt til å mishandle, drepe og partere Wall.

Onsdag erkjente Madsen i retten at han tok med seg en sag, metallstykker og de to lange skrutrekkerne til ubåten 10. august.

Aktor mener redskapene ikke hørte naturlig hjemme om bord i ubåten, og har derfor brukt mye tid på å spørre ulike vitner om de har sett dem i ubåten tidligere og hvilken funksjon de eventuelt skulle hatt der.

Tirsdag vitnet Madsens mangeårige venn Jens Falkenberg i retten. Han var blant annet med på å bygge «UC3 Nautilus».

Ifølge Falkenberg har han og Madsen på et tidspunkt snakket om å sette inn noen hyller av tre inne i ubåtens kabin. Det er også Madsens forklaring på hvorfor han har hatt en sag i ubåten.

Forklaringen skapte hodebry for aktor, som så langt har hørt praktikanter, frivillige og andre med kjennskap til ubåten, fortelle at sagen ikke hadde noen funksjon der.

Hvorvidt drapet ble utført med overlegg eller ikke, kan ha betydning for straffeutmålingen.

