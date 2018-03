Vitneobservasjoner: Kjøpesenterbrannen i Russland var trolig påsatt

Publisert: 28.03.18 13:55 Oppdatert: 28.03.18 14:07

UTENRIKS 2018-03-28T11:55:20Z

Brannen på et kjøpesenter i Sibir som drepte 64 mennesker – deriblant 41 barn – var mest sannsynlig påsatt, melder russisk nyhetsbyrå.

Det er TASS som skriver at brannen skal ha blitt påsatt på en lekeplass i fjerde etasje.

Konklusjonen skal være basert på øyenvitneskildringer.

Brannen skal ha startet ved en basseng fylt med skumgummi i nærheten av en trampoline, ifølge vitners observasjoner.

Opplysningene er ikke bekreftet av russiske myndigheter. Tidligere har flere kilder meldt at brannen skal ha startet i en kinosal.

Russiske myndigheter har startet etterforskning av den dødelige brannen i den lille gruvebyen Kemerovo.

De mener det er flere alvorlige feil ved kjøpesentret, som førte til at hele 64 mennesker mistet livet og over 70 mennesker ble skadet.

Fire personer skal være pågrepet i etterforskningen. Blant dem er sjefen for kjøpesenteret, Nadezjda Suddenok.

Det skjedde flere alvorlige feil etter at brannen brøt ut.

En vekter fra et privat sikkerhetsselskap skal ha koblet ut varslingssystemet da han fikk beskjed om brannen.

Sikkerhetsvakten selv derimot sier at brannalarmen var ødelagt og det var derfor den ikke gikk av.

– Jeg trykte på knappen, men det var i ustand, sier Sergei Antyushin til TASS og peker på at den hadde vært ødelagt i flere dager. Han skal ha rapportert det til ledelsen.

Etterforskningen viser også at flere nødutganger skal ha vært stengt for å hindre at folk tok seg inn i salen uten å betale for billett.

En video fra brannen skal vise en gruppe mennesker i en røykfull trappeoppgang som prøver å komme seg gjennom en nødutgang, men at døren har satt seg fast.

Ifølge etterforskningskomiteen skal taket ha kollapset i flere av kinosalene, noe som tok en stor andel av livene.

Tirsdag gikk også president Vladimir Putin ut å sa at grov skjødesløshet og kriminell uaktsomhet var blant årsakene til brannen.

– Det som skjedde her var ikke kamper, ingen plutselig metangasseksplosjon i en sjakt, sa Putin under er et besøk til Kemorovo.

Over 300 brannmenn skal ha kjempet mot de kraftige flammene. Det tok seks timer før de klarte å slukke brannen som spredte seg over 1600 kvadratmeter. Det skal være den dødeligste brannen i Russland siden Sovjetunionens oppløsning.

