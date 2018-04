STABIL: John McCain skal være stabil etter operasjonen. Her er han i Capitol Hill i desember. Foto: J. Scott Applewhite / AP

John McCain på sykehus etter operasjon

Publisert: 17.04.18 01:16

2018-04-16

Senator John McCain (81) ble søndag operert og skal være i stabil tilstand etter en tykktarmbetennelse.

Det er senatorens kontor som opplyser om operasjonen i en pressemelding. I fjor sommer ble det kjent at McCain har en aggressiv hjernesvulst . Svulsten ble oppdaget under en operasjon fredag 14. juli, da McCain skulle få fjernet en blodpropp over venstre øye. Det viste seg å være en såkalt glioblastom, en aggressiv form for kreft i hjernen.

I september fortalte McCain selv på «60 minutes» at diagnosen var «veldig, veldig alvorlig» og at han har en «veldig dårlig prognose», ifølge CNN .

Senatoren er blitt behandlet for kreften siden da, og gjennomgår fysioterapi i hjemmet sitt i Cornville i Arizona for å komme seg etter bivirkningen fra kreftbehandlingen, ifølge pressemeldingen .

«Søndag ble senator McCain innlagt ved Mayo-klinikken i Phoenix i Arizona og gjennomgikk en operasjon for å behandle en infeksjon i tarmene relatert til tykktarmsbetennelse», opplyser hans kontor, som også sier at hans tilstand er stabil.

McCain er Vietnam-veteran og en av Republikanernes mest erfarne utenrikspolitikere. Han representerer Arizona i Senatet og ble sist gjenvalgt i november 2016.

McCain støttet Donald Trump som presidentkandidat helt fram til en måned før valget, da det kom fram at Trump hadde kommet med upassende uttalelser om kvinner.

Veteranen trakk støtten sin til presidentkandidaten og oppfordret til å finne en annen konservativ republikaner som ville egne seg som president. Trump uttalte også at McCain ikke var noen krigshelt.

McCain var selv partiets presidentkandidat i 2008, men tapte mot Barack Obama.

