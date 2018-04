FUNNSTED: Sanden rundt området på Mykoli-stranden der det ble funnet en mobiltelefon og et par sko undersøkes nøye av en politietterforsker. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Siler sanden i jakten på spor etter savnede Marie (20)

Publisert: 21.04.18 12:59 Oppdatert: 21.04.18 13:41

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-21T10:59:10Z

SEDGEFIELD (VG) Sanden rundt stedet der det som trolig er Marie Sæther Østbøs mobiltelefon og sko ble funnet, blir nøye gjennomgått i håp om å finne nye spor.

Politiet holder fremdeles alle muligheter åpne i letingen etter den savnede norske studenten.

– Det er ingenting som tyder på at det har skjedd noe kriminelt, men vi sjekker det vi kan, sier en kriminaletterforsker til VG.

Han ligger på alle fire i sanden. Rundt ham står det pinner. De markerer stedet der politiet har funnet en mobiltelefon og et par sko de mener tilhører Østbø.

Bakgrunn : Her slutter alle spor etter savnede Marie (20)

Utstyr med en stor sil, spade, krafse og feiebrett gjennomgår han sanden systematisk.

– Så langt har jeg ikke funnet noe. Det er bare kvister, fuglefjær og ett og annet skjell.

– Gåsehud

Etterforskeren forteller at han var på stedet like etter at Marie Sæther Østbø forsvant onsdag kveld. På grunn av en kortvarig storm var alle spor på stranden visket ut.

Leteaksjonen etter den norske studenten pågår nå på tredje dag, blant annet med dykkere fra politiet som søker fra en rød båt og ATV-er som kjører langs strandlinjen. Det letes også på land i busker og kratt i nærheten av stranden.

Selv om politiet betegner innsatsen som en leteaksjon ønsker de ikke å utelukke noen ting. Derfor gjennomføres det også etterforskningsskritt rettet mot andre muligheter.

– Politiet var nettopp innom her. De spurte om alt mulig, blant annet om vi har videovervåking, men det har vi ikke.

Det sier Caroline Janklaas som driver Shearwater on Sea resort til VG. Gjestehuset ligger like overfor backpacker-hostellet Afrovibe, der Østbø bodde.

– Jeg har fremdeles gåsehud. Det er så forferdelig at noe slikt har skjedd her, sier Janklaas.

– Svært sjeldent

Hun forteller at området rundt Mykoli-stranden blir ansett som en av de tryggeste områdene i Sedgefield.

– La oss håpe det ikke har skjedd noe kriminelt. Jeg har vært her i ni år og slike ting skjer så å si aldri her. Det var en koreaner som druknet, men det er mange år siden.

I 2012 skrev lokalavisen Knysna-Plett Herald om en ung mann fra Sør-Korea som var antatt druknet på Myoli-stranden. Lokale politifolk som VG har snakket opplyser at han aldri ble funnet.

Ifølge avisen George Herald druknet en 70 år gammel tysk turist på den samme stranden i 2015.

Ferdsel på eget ansvar

I høysesongen er det livvakter som patruljerer strendene i Sedgefield, men på tiden av året er det ingen på vakt. Ved sandstien som leder fra hostellet Afrovibe ned til stranden står det flere informasjonsskilt.

«Du bruker dette området helt på egen risiko» står det på ett av dem. Et annet informerer om faren ved såkalte rip currents, altså en kraftig «rift» med vann som strømmer ut fra land. Disse er ofte sterkest helt inne ved land.

– Kystlinjen i området er generelt røff, sier stasjonssjefen ved den lokale kystvakten, Garth Dominy, til VG.

Han forteller at kystvakten ikke kommer til å delta i søket fredag.

– Vi jobber på frivillig basis, og har ikke kapasitet i dag. Men vi starter opp igjen klokken åtte søndag morgen.

De siste dagene har det vært uvanlig mye bølger, men dersom det ikke blir verre mener han det vil la seg gjøre å søke med båter søndag.

Denne artikkelen handler om Sør-Afrika