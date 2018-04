PASS: To norske jenter skal ha blitt arrestert i Phuket i Thailand. Jentene er løslatt, men har ikke fått tilbake passene sine. Foto: DAG FONBÆK, VG

Avis: Norske tenåringsjenter arrestert i Thailand

Publisert: 15.04.18 15:06

2018-04-15

To norske jenter i slutten av tenårene skal ha blitt arrestert på den thailandske ferieøya Phuket torsdag kveld lokal tid. Jentene skal være løslatt, men kreves for penger av politiet for å få tilbake passene sine, skriver nettavisen Thainytt.

Jentene skal ha blitt sluppet fri etter å ha betalt om lag 40.000 norske kroner i bot til politiet. Men de skal ha blitt krevd for ytterligere 120.000 kroner for å få tilbake passene, skriver avisen.

Bakgrunnen for arrestasjonen skal være at jentene angivelig hadde kjøpt det narkotiske stoffet «Yaba».

Stoffet skal ifølge Wikipedia være en blanding av metamfetamin og koffein.

– Utenrikstjenesten er kjent med at to norske borgere er arrestert i Thailand . Ambassaden i Bangkok er i kontakt med vedkommende og gir konsulær bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer for bistand til fengslede norske borgere i utlandet, sier Siri R. Svendsen, kommunikasjonsrådgiver i utenriksdepartementet.

