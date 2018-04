HØYT OPPE: Kim Jong-un på Paektu-fjellet i Nord-Korea. Foto: KCNA /AFP/ SCANPIX

Slik forbereder Kim seg til toppmøtet med Sør-Korea

Publisert: 25.04.18 03:18

UTENRIKS 2018-04-25T01:18:00Z

For et halvt år siden lå Kim Jong-un og Donald Trump i krass ordkrig. Snart møtes de ansikt til ansikt.

I høst utvekslet USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un en serie bitre fornærmelser. Etter å ha blitt kalt «Little Rocket Man» – «lille rakettmann» – av Trump, svarte Kim med å kalle den amerikanske presidenten for gammel og senil.

Trump reagerte med å tvitre «Hvorfor fornærmer Kim meg ved å kalle meg gammel», når jeg aldri ville kalt ham lav og feit? Vel, jeg prøver hardt å være venner med ham, og kanskje det en gang vil skje».

Så ble tonen en annen. I januar sa Trump i et intervju med avisen Wall Street Journal at han antagelig ville komme godt overens med Kim, og i mars kunngjorde Trump at han gjerne vil møte den nordkoreanske lederen. Et toppmøte er planlagt til sommeren.

Men først skal Kim treffe Sør-Koreas president Moon Jae-in. Fredag møtes de to statslederne hverandre i Fredshuset i Sør-Korea, rett sør for demarkasjonslinjen mellom de to republikkene.

Under et møte med en sørkoreansk delegasjon i mars, skal Kim ha spøkt med hvordan han ble oppfattet internasjonalt. Han sa også at han var villig til å kvitte seg med atomvåpnene sine. 21. april meldte Nord-Korea at landet stanser atomprøvesprengninger og test av interkontinentale missiler.

Sør-Korea på sin side har skrudd av høyttalerne som sende propaganda på fullt volum over grensen til Nord-Korea.

Amerikanske fanger

Ifølge Stein Tønnesson, seniorforsker ved Institutt for fredsforskning PRIO, er møtet mellom Moon og Kim viktigere enn møtet mellom Kim og Trump.

– Møtet med Trump er bare et skritt på veien for en fredsprosess mellom Nord- og Sør-Korea. Det er Moon som har åpnet Nord-Korea for samtaler, sier Tønnesson.

Ett av Kims forhandlingskort er tre amerikanske statsborgere som sitter fengslet i Nord-Korea. Kim Hak-song og Kim Sang-duk, som jobbet på Pyongyang University of Science and Technology (PUST), ble arrestert I fjor vår, anklaget for «fiendtlige handlinger».

PUST blir drevet av evangelisk kristne organisasjoner. Nord-Korea er offisielt en ateistisk stat, og myndighetene er skeptiske til organisert religiøs aktivitet i landet. PUST har uttalt at de to ikke er arrestert i forbindelse med universitetets aktiviteter.

Den tredje amerikaneren, Kim Dong-chul, ble arrestert i oktober 2015. Året etter ble han dømt til ti års straffarbeid. Kim bor i Virginia, USA, men drev en periode forretninger i Rason, en nordkoreansk økonomisk sone på grensen til Kina. I 2016 innrømmet han på en pressekonferanse å ha drevet spionasje for Sør-Korea .

Sverige forhandler

I mars var den nordkoreanske utenriksministeren Ri Yong-ho i Stockholm. Der skal han ha diskutert løslatelsen av de tre amerikanerne med den svenske utenriksministeren.

– Dette er typisk litt oppsparte midler Nord-Korea har på kistebunnen. Å sette dem fri vil være en perfekt liten kjærlighetsgave, en symbolsk handling som gir mye igjen, sier kunstner Morten Traavik, som har hatt flere prosjekter i Nord-Korea.

Tønnesson mener Nord-Korea kan bruke en løslatelse av de tre amerikanerne til å anerkjenne på Sør-Koreas rolle i forhandlingene.

– Jeg er veldig spent på om disse blir løslatt fredag. Det vil være et klart signal om at Nord-Korea tar forhandlingene alvorlig, sier Tønnesson.

– Dersom de løslates denne uken, vil Moon få sin del av æren. Det vil være smart av Kim, som trenger Moons tillit for å avverge. Men Kim kan også vente til like før møtet med Trump. Det viktigste er at en løslatelse kommer, sier Tønnesson.

Amerikanske soldater

Torsdag hevdet Moon at Nord-Korea ikke krever at USA må trekke sine soldater ut av Sør-Korea før landet går med på å kvitte seg med atomvåpnene sine. Dette skal nordkoreanerne ha sagt i samtaler med sørkoreanske forhandlere. USA har i dag 28.500 soldater stasjonert på den koreanske halvøya.

Traavik har vanskelig for å tro at Nord-Korea kommer til å gi opp atomvåpnene sitt med det første, og mistenker at Moon bevisst tolker nordkoreanernes formuleringer slik det passer ham.

– Dersom det stemmer, er det nesten for godt til å være sant. Jeg kan ikke forestille meg at regimet plutselig skal skrote atomvåpnene sine, som de ser på som en garanti for sin egen sikkerhet, sier han.

Tønnesson tror dette er noe Moon går ut med for gi USA bedre kort på hånden i forhandlingene. Når Moon har sagt dette, vil det være vanskelig for Kim å si noe annet.

Direktelinje

Forberedelsene til toppmøtet 27. april er godt i gang. Fredag ble det opprettet en direkte telefonlinje mellom president Moon Jae-in i Seoul og Kim Jong-un i Pyongyang.

Mye står på spill når Nord-Korea, Sør-Korea og USA nå skal forhandle. Ifølge Tønnesson er det ikke snakk om en gjenforening av Nord og Sør, eller regimeendring i Nord-Korea.

– Både nord og sør ønsker gjenforening, men ikke for raskt, og ikke noen sammensmelting. De ønsker seg en løs sammenslutning av to stater, med hvert sitt politiske system. For sørkoreanerne er det viktig å ikke bli sittende med regningen for Nord-Koreas økonomiske utvikling For Kim er det viktig å holde på sin makt, sier han.

De økonomiske forskjellene mellom de to landene er enorm, og det er liten vilje i Sør-Korea til å betale for å bygge opp naboen i nord.

– Bare tanken på regimeendring vil ødelegge for forhandlingene, sier han.

Når det blir Trumps tur til å møte Kim, er det den nordkoreanske lederen som vil være best forberedt, mener Traavik.

– Amerikanerne vil være veldig mye dårligere forberedt enn nordkoreanerne, som har ønsket seg, og forberedt seg på, et slikt møte i flere tiår, sier han.

TIDSLINJE: Donald Trump og Kim Jong-un

11. februar 2017: Nord-Korea testet en Pukkuksong-2 mellomdistanserakett.

6. mars 2017: Nord-Korea sender opp fire mellomdistanseraketter. Dagen etter sier Trump at trusselen mot USA har gått inn i en ny fase.

8. august 2017: Trump sier at Nord-Korea vil bli møtt med «ild og raseri verden aldri har sett maken til» hvis landet fortsetter å komme med kjernefysiske trusler mot USA.

3. september 2017: Nord-Korea gjennomfører sin sjette atomprøvesprengning.

21. september 2017: Kim kaller Trump for en «redd hund» og en «mentalt syk gammel mann».

28. november 2017: Nord-Korea sender opp et Hwasong-15 interkontinentalt ballistisk missil. Hele USA er innenfor rakettens rekkevidde.

8. mars 2018: Trump takker ja til å møte Kim.

PSSST!

27. juli signerte Nord- og Sør-Korea våpenhvile, etter tre år med krig. Krigen har aldri offisielt blitt avsluttet.

76 mill.

mennesker bor på Koreahalvøya. 50 millioner i sør, og 26 millioner i nord.