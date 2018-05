LAVASTRØM: En elv av lava fra vulkanen Kilauea snor seg gjennom skogen på øya Hawaii. Foto: Jeremiah Osuna/ Reuters

Lava renner inn i tettsted på Hawaii

Publisert: 04.05.18 08:29

Flere tusen innbyggere er evakuert på Hawaiis største øy etter at den aktive vulkanen Kilauea begynte å spy ut glødende lava. Lavastrømmene nærmer seg tettstedet Leilani.

Primo mai ble innbyggerne på den største av øyene som utgjør Hawaii , Hawaii, rystet av over hundre små jordskjelv. Torsdag formiddag kom et større, som ble målt til trinn fem av de ni på Richters skala.

Umiddelbart etter det store skjelvet og et par etterskjelv, så det ut til at den seismiske aktiviteten hadde roet seg. Men ved 16.30-tiden ble det klart at det var fare på ferde da innbyggere meldte at det røk fra sprekker i veien, skriver Hawaii News Now .

Seks timer etter skjelvet, brøt øyas mest aktive vulkan, Kilauea, ut.

En innbygger sier lavaen skjøt 45 meter opp i lufta, mens en annen sier utbruddet hørtes ut som en jetmotor på nært hold, skriver NTB.

Sivilforsvaret har evakuert 1.700 innbyggere fra tettstedet Leiliani Estates i distriktet Puna. De ble nødt til å raske med seg det de fikk tak i før de forlot hjemmene sine.

– Familien er trygg, resten av tingene kan erstattes. Da jeg kjøpte huset for 14 år siden, visste jeg at denne dagen ville komme. Det begynner å gå opp for meg nå, sier en av de evakuerte innbyggerne.

Myndighetene advarer om at nye utbrudd kan komme som følge av de siste dagenes jordskjelv, og at det er uforutsigbart når og hvor det eventuelt vil skje. De har også advart om at potensielt dødelig konsentrasjon av svoveldioksidgass kan utgjøre en fare i området.

– Vær forsiktige og forbered dere på å holde familiene deres sikre, skriver guvernør David Ige på Twitter.

– Hvis Pele kommer, så kommer Pele, sier Curt Redman, som referer til gudinnen som ifølge legenden bor på toppen av Kilauea.

– Nå krysser vi fingrene mens vi følger med på hva hun gjør videre.

I forkant av torsdagens utbrudd, advarte geofysikeren Jim Kauahikaua fra vulkanobservatoriet at aktiviteten de hadde observert, lignet aktiviteten før Kilauea brøt ut i februar 1955. Under det utbruddet kom det lava fra minst 24 åpninger i vulkanen.

