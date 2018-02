Trump innfører «kraftigste sanksjoner mot Nord-Korea noensinne»

WASHINGTON, D.C. (VG) Nye sanksjoner mot 56 ulike foretak innen shipping og handel skal sørge for at Nord-Korea ikke klarer å snike seg unna tidligere innførte sanksjoner.

President Donald Trumps administrasjon har i løpet av sine 13 måneder i Det hvite hus innført en rekke sanksjoner med det mål å få Nord-Korea til å stoppe sin utvikling av kjernefysiske våpen og missiler med lang rekkevidde.

Så langt er det lite som tyder på at det har gjort særlig inntrykk på Kim Jung-Un og hans regime. Gjentatte ganger har de foretatt prøveoppskytinger, samt i klare ordelag gitt uttrykk for at de ikke har noen planer om å stanse før de har atomvåpen som kan nå blant annet USAs fastland.

Et problem for amerikanerne har vært at Nord-Korea har funnet måter å omgå sanksjonene på . Det håper Trump nå å få gjort noe med. Derfor innfører han nye sanksjoner, som han i en tale til en konferanse for konservative politikere omtaler som «de kraftigste sanksjonene mot Nord-Korea noensinne».

– Forhåpentligvis kan noe positivt skje, sa Trump.

Kutte inntekter og drivstoff

Ifølge Fox News vil USAs finansdepartement rette sanksjonene mot 56 skip og foretak, innen shipping og handel, som de mener Nord-Korea bruker for å gjennomføre handel tidligere sanksjoner har forsøkt å stoppe.

Ideen skal være å kutte kilder til inntekter, samt drivstoff til skipene. Ifølge departementet er skipene og selskapene del av et sofistikert opplegg der de blant annet overfører olje og kull ute på havet, for å unngå FN-sanksjonene som i fjor ble innført.

New York Times skriver at skipene er registrert i Nord-Korea og seks andre land. Deriblant Kina.

Presidenten sa ikke mer om sanksjonene i sin tale, som varte rundt én time og 20 minutter, enn at de skal bli innført, så foreløpig er ikke mange detaljer rundt dem kjent. Som for eksempel hvordan man praktisk skal gjennomføre disse sanksjonene.

Det er også uklart hvordan Nord-Korea reagerer på nyheten.

Ivanka Trump i Sør-Korea

Nyheten om sanksjonene kommer samtidig som Trumps datter, Ivanka Trump, som har en rådgiverposisjon i Det hvite hus er på besøk i Sør-Koreas hovedstad Seoul. Fredag møtte hun landets president Moon Jae-in.

– Det er viktig å holde et maksimalt press på Nord-Korea, sa Ivanka Trump i forbindelse med besøket, ifølge New York Times .

I helgen reiser hun videre til OL-byen PyeongChang, hvor hun blant annet skal være tilstede under avslutningsseremonien.

Under OLs start var visepresident Mike Pence i Sør-Korea. Da satt han bare noen få meter fra Kim Jung-Uns søster Kim Yo Jong Etter at Pence kom hjem til USA ble det klart at han var svært nær å holde et møte med representanter for Nord-Korea, men at Nord-Korea avlyste i siste liten.

Spøkte om egen sveis

Donald Trump tok opp en lang rekke andre ting enn Nord-Korea i talen på CPAC-konferansen. Både våpenlover, muren mot Mexico og høstens mellomvalg var blant temaene han kom inn på.

Presidenten, som de siste dagen har tatt til ordet for strengere våpenlover , lovde å ikke ødelegge det andre grunnlovstillegget, som handler om retten til å bære våpen. Han lovde også at muren vil komme, og avviste påstandene om at dette bare var tomt valgkampsnakk.

Men han var tydelig på at Republikanerne må stå hardt på før mellomvalget i Kongressen i november dersom de skal beholde flertallet og kunne få gjort de tingene de ønsker.

– Statistisk er det visst alltid slik at det partiet som har presidenten taper det første mellomvalget etter innsettelsen. Det må vi gjøre noe med, sa han i talen.

En tale der han for øvrig startet med å spøke om sin egen, og svært omtalte, hårsveis:

– Jeg forsøker alt jeg kan å dekke over den skallede delen, smilte han, mens han latet som at han flyttet rundt på håret.

VG opplevde Trumps sveis på nært hold i Det ovale kontor: Et hårete møte