Nikolas Cruz (19) møtte til en rettslig høring i en domstol i Florida mandag. Cruz har tilstått å stå bak skoleskytingen i Florida forrige uke der 17 mennesker ble drept. Foto: AP

Nikolas Cruz (19) i rettsmøte i Florida

Martha Holmes

NTB

Publisert: 19.02.18 20:40 Oppdatert: 19.02.18 22:55

UTENRIKS 2018-02-19T19:40:13Z

Nikolas Cruz (19), som er siktet for skoleskytingen i Florida i forrige uke, møtte mandag i sitt første rettsmøte.

Iført håndjern og en oransje fangedrakt møtte Cruz for dommer Elizabeth Scherer i en domstol i Fort Lauderdale.

Presseoppbudet var stort ettersom dette var første gang 19-åringen møtte fysisk i retten, og ikke deltok via TV-skjerm fra fengselet, slik han gjorde under det første rettsmøtet torsdag .

Cruz, som skjøt og drepte 14 elever og 3 ansatte ved Marjory Stoneman Douglas High School i Florida, forholdt seg taus under rettsmøtet, og stirret ned i gulvet.

Selve rettsmøtet omhandlet detaljer rundt forsvaret av Cruz, som allerede har innrømmet at han begynte å skyte elever og lærere på sin tidligere skole onsdag.

Les også: Dette er ofrene får skolemassakren i Florida.

19-åringens advokater sier han vil erkjenne skyld i retten dersom påtalemyndigheten ikke ber om dødsstraff. Det har de enda ikke tatt en beslutning om, skriver AP.

Foreløpig er lite kjent om 19-åringens motiv. Massakren han stod bak er den dødeligste skoleskytingen i USA siden Sandy Hook-massakren i 2012.

Før massakren bodde Cruz hos ekteparet Kimberly og James Snead , som tok ham inn etter at adoptivmoren hans døde av lungebetennelse den 1. november i fjor.

Borgermester i Broward, Beam Furr, har tidligere fortalt at 19-åringen mottok psykiatrisk behandling en stund, men at han ikke hadde møtt opp til behandlingen på over et år. Cruz skal ha vært tilbakeholden, men kunne bli veldig sint, og var fascinert av våpen.

Han var nylig utvist fra skolen, og den 17-årige eleven Victoria Olvera fortalte ifølge NTB at bakgrunnen for dette var at han havnet i slagsmål med sin ekskjærestes nye kjæreste. Hun fortalte videre at Cruz hadde vært voldelig mot eksen.

Nyhetsbyrået AP har meldt at Cruz var medlem av den høyrenasjonalistiske grupperingen «Republic of Florida». Til Ap sa lederen Jordan Jereb at Cruz hadde ha deltatt i paramilitære øvelser i Tallahassee, men senere tilbakeviste han dette.

I en lukket gruppe på Facebook skal Cruz i følge CNN ha uskrevet at han «hater jøder og innvandrere», og tatt til orde for å «skyte homofile i bakhodet. FBI har fått kritikk for å ikke plukke opp signalene.