OVERLEVDE: Både bestefaren Charles Cohen og hans barnebarn Carly Novell (t.h.) har overlevd skytemassakre. Foto: Merri Novell / AP / NTB scanpix

Bestefar og barnebarn overlevde skytemassakre med 69 års mellomrom

Publisert: 17.02.18 17:21

UTENRIKS 2018-02-17T16:21:38Z

Under en skytemassakre i USA i 1949 overlevde Charles Cohen ved å gjemme seg i et skap. Onsdag overlevde barnebarnet Florida-massakren på samme måte.

Cohen var 12 år da Howard Unruh gikk gjennom nabolaget sitt i Camden i delstaten New Jersey og skjøt og drepte 13 mennesker.

Hendelsen i september 1949 er kjent som «Walk of death» i USA . 12-åringen gjemte seg i et skap mens resten av familien ble likvidert, skriver Huffington Post .

69 år etter gjemmer barnebarnet Carly Novell seg i et skap med 18 medstudenter mens 19 år gamle Nikolas Cruz skyter og dreper 17 personer på Majory Stoneman Douglas High School i Florida 14. februar.

– Snakket aldri om det som skjedde

– Vi var alle klemt inn i skapet og jeg trøstet vennene mine som hadde panikk. Jeg visste ikke når jeg ville komme ut, jeg visste bare at jeg måtte overleve og sørge for at alle var ok, sier 17 år gamle Novell til avisen.

Hun sier at hun aldri har følt så mye lettelse som da politiet kom og hentet dem ut av skapet på skolen.

17-åringen forteller at bestefaren flyttet inn hos søskenbarnet sitt etter massakren i 1949 og bodde der fram til han dro i militæret.

– Han snakket aldri om det som skjedde og jeg fikk ikke vite noe om det før han døde. Men familie var utrolig viktig for ham på grunn av det som skjedde. Han var ikke like heldig som meg, sier Novell.

Se oversikten: Skoleskytinger i USA siden 2014

Våpenmotstander

Novells mor, Merri Novell, forteller at faren var en bastant våpenmotstander.

– Han mente ingen burde eie et våpen, unntatt politiet, sier hun, og legger til at han ville tatt skoleskytingen i Parkland i Florida svært tungt.

– Jeg er glad han slapp å føle angsten og smerten som vi følte. Jeg er stolt av Carly for at hun tar opp våpendebatten i hans ånd, sier moren.

17-åringen sier at hun skulle ønske hun hadde mulighet til å snakke med bestefaren om deres lignende opplevelser. Han døde i 2009.