Norsk hjelpearbeider i Zimbabwe etter den dødelige syklonen: – Vi kommer ikke frem til de verst rammede områdene

Hjelpearbeidere jobber mot klokka for å nå frem til utsatte områder - fem dager etter at syklonen Idai traff Mosambik, Zimbabwe og Malawi med full styrke.

Publisert: 20.03.19 19:40 Oppdatert: 20.03.19 20:42







Den blir omtalt som «den verste naturkatastrofen på den sørlige halvkule noensinne», og har allerede tatt flere hundre menneskeliv.

– Når slike naturkatastrofer skjer, så skjer de på toppen av systemer som allerede er sårbare:

– Konsekvensene av dette er ikke bare at det er vann på bakken og at man ser at folk sliter, denne syklonen vil få konsekvenser i mange år fremover, sier Bjørn Nissen i Leger uten grenser på telefon til VG fra hovedstaden Harare i Zimbabwe .

Nissen har jobbet i Zimbabwe siden høsten 2016 og har ansvaret for en rekke operasjoner i landet. Nå er operasjonene satt på vent, og helsepersonell har gått over til såkalt «emergency intervention».

OVERSVØMT: Byen Beira i Mosambik ble totalt oversvømt etter at syklonen Idai traff den med full styrke natt til fredag. Foto: HANDOUT / UN World Food Programme

Natt til fredag 15. mars slo syklonen Idai inn over sørøstkysten av det afrikanske kontinentet, og traff Mosambik med enorm styrke.

Landets president Filipe Nyusi uttalte tirsdag at over 200 mennesker har omkommet i det kraftige uværet. Tidligere har han sagt at han frykter at tallet kan stige til 1000 døde.

– Nesten 350.000 personer er berørt, sa presidenten etter et regjeringsmøte som ble holdt i Beira.

Byen har i overkant av 500.000 innbyggere og Røde Kors anslår at hele 90 prosent av Beira er ødelagt eller påført skader som følge av uværet.

Frykter nye flommer

Det kraftige uværet har ført med seg en storflom i Mosambik, og elven Buzi har gått langt over sine bredder.

Senest onsdag morgen snakket Nissen med en kollega i Mosambik, som frykter ytterligere flom, både i elven Buzi og i elvene Pungwe og Save.

– De er redde for at det kan komme nye flommer hvis demninger brister. Det kan bli så mye vann i elvene at elvebredden ikke klarer å absorbere det, forteller han.

Ifølge FN kan 400.000 mennesker ha blitt hjemløse i landet etter syklonen, og flere internasjonale aktører har nå kommet på banen for å bistå i redningsarbeidet.

Tirsdag bekreftet også utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge bidrar med seks millioner kroner i humanitær bistand etter naturkatastrofen.

HJELPES I SIKKERHET: En familie får hjelpe av en lege ved flyplassen i Beira, Mosambik. Byen ble hardest rammet av syklonen Idai, og Røde Kors anslår at 90 prosent av byen er ødelagt eller skadet etter syklonen. Foto: Adrien Barbier / AFP

– Vil trolig finne flere døde

Etter Idais herjinger i Mosambik fortsatte syklonen til Zimbabwe og Malawi . Selv om ødeleggelsene ikke er like store i Mosambiks naboland i vest som i Beira, har syklonen fått store konsekvenser for befolkningen i de to landene.

Nissen fra Leger uten grenser opplevde ikke noe annet enn tungt regn da syklonen traff hovedstaden Harare i Zimbabwe, men i området Chimanimani øst i landet har uværet fått fatale konsekvenser.

– Syklonen kom i full fart over grensen fra Mosambik og traff fjellområdene i Chimanimani. Det utløste en haug med jordskred, som igjen har ført til høy dødelighet, forteller han.

I området bor det rundt 30.000 mennesker, og Leger uten grenser anslår at rundt 10.000 er direkte eller indirekte berørt av syklonen. Ifølge myndighetene i Zimbabwe er over 200 mennesker fortsatt savnet.

– 1100 er skadet, og 100 er bekreftet døde. Man vil antakeligvis finne flere, sier Nissen.

Satellittbilder tyder på at 1,7 millioner mennesker oppholdt seg i områdene som ble rammet av syklonen. 920.000 mennesker skal være påvirket i Malawi.

DEKKET AV LEIRE: En kvinne leter etter eiendeler blant raserte hus i Chimanimani i Zimbabwe etter at syklonen utløste en rekke jordskred i området. Foto: Zinyange Auntony / AFP

Når ikke frem

Infrastrukturen i deler av Zimbabwe er kraftig rammet etter syklonen, noe som forsinker livreddende medisinsk bistand.

– Vi sliter med tilgang til Chimanimani fordi alle veiene er ødelagt. Broer har kollapset og jordras og trær har ødelagt veiene:

– Vi har satt opp et stabiliseringssenter cirka 20 kilometer fra sentrum og forsøker å hjelpe folk derfra, forteller Nissen.

Legen påpeker at forholdene i landet er tøffe grunnet en ustabil økonomi som igjen fører til svekkede hjelpetilbud. Landet ble også rammet av et større Kolera-utbrudd i september i fjor, som fortsatt tærer på befolkningen.

– Zimbabwe er et veldig sårbart land, med et sårbart helsesystem. Man har rett og slett ikke grunnleggende tjenester; når en syklon treffer på denne måten og utraderer familier og små samfunn treffer den veldig hardt:

– Et land som Zimbabwe kan ikke klare dette selv, legger han til.

EVAKUERES: En skadet person hjelpes inn i et helikopter i Chimanimani i Zimbabwe tirsdag. Landets infrastruktur er hardt rammet av syklonen, og mennesker må flys ut for å få nødvendig helsehjelp. Foto: Zinyange Auntony / AFP