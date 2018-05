FÅR SV-REFS: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen orienterte denne uken Stortinget om en «alvorlig hendelse» i forbindelse med kampen mot IS. Foto: Tore Meek/ NTB scanpix

SV ber Stortinget refse forsvarsministeren

Publisert: 31.05.18 21:34

UTENRIKS 2018-05-31T19:34:56Z

SV mener forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har opptrådd kritikkverdig i håndteringen av den «alvorlige hendelsen» i forbindelse med det norske treningsoppdraget i Syria og Irak, og ber Stortinget reagere overfor statsråden.

Forsvarsministeren bekreftet denne uken at de norske styrkene som drev trening av militser som kjempet mot terrorgruppen IS i Syria og Irak, midlertidig avbrøt treningsoppdraget på grunn av en «alvorlig hendelse».

– Norske styrker oppdaget én alvorlig episode blant de lokale styrkene i den tidsperioden de var operative. Denne episoden ble rapportert og håndtert i tråd med etablerte retningslinjer både i nasjonale kanaler og innenfor koalisjonen, skriver Bakke-Jensen i et svar til SV-leder Audun Lysbakken.

Forsvarsdepartementet har foreløpig ikke frigitt flere detaljer om hendelsen.

Reagerer på redegjørelse

Nå mener SV det er grunnlag for å fremme kritikk mot forsvarsministeren for hans håndtering av saken. Audun Lysbakken reagerer spesielt på at statsråden ikke nevnte den alvorlige hendelsen da han holdt sin redegjørelse i Stortinget 2. mai.

Først da SV stilte et direkte spørsmål om det har forekommet menneskerettighetsbrudd begått av norsktrente styrker, kom bekreftelsen fra Bakke-Jensen.

– Når regjeringen selv er tydelige på at dette var en alvorlig hendelse, så er det viktig at Stortinget får mulighet til å diskutere dette åpent. Kjernen i vår kritikk mot dette oppdraget handler nettopp om hvorvidt vi har kontroll på de gruppene vi trener. Statsråden setter Stortinget i en svært vanskelig situasjon når han unnlater å informere om de vanskelige sakene i den åpne redegjørelsen, sier Lysbakken til VG.

– I sum mener vi håndteringen av disse sakene er klart kritikkverdig, og vil fremme forslag om at Stortinget kommer med en tydelig reaksjon overfor statsråden i forbindelse med behandlingen av redegjørelsen, sier Lysbakken.

I forslaget fra SV heter det at «Stortinget mener statsråd Frank Bakke-Jensens utelatelse av relevant informasjon i sin redegjørelse for Stortinget 2. mai er kritikkverdig».

Lukket orientering

Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité har tidligere fått en orientering om hendelsen bak lukkede dører. I sitt svar skriver forsvarsministeren at hensynet til gradering av informasjonen og andre styrker i koalisjonen, gjør at han ikke kan gå i detalj om hendelsen i offentligheten.

– Det er fornuftig at det er mulig for regjeringen å konsultere Stortinget også om saker som av tungtveiende årsaker må holdes hemmelig, men denne muligheten må ikke utnyttes ved at opplysninger som kan være politisk vanskelige for regjeringen ikke legges fram for åpen debatt i Stortinget og offentligheten, sier Lysbakken.

I tillegg hevder SV at forsvarsministeren har unnlatt å svare på flere av partiets spørsmål rundt det norske bidraget.

- Forsvarsministerens opptreden gjør Stortingets arbeid vanskeligere, slik kan ikke en statsråd behandle Stortinget, sier Lysbakken.

Slik svarer forsvarsministeren

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen svarer slik i en tekstmelding til VG:

«Jeg kan ikke gi gradert informasjon i et åpent møte. Stortinget har blitt informert om hendelsen i lukket møte i den utvidede utenrikskomiteen, der også partilederne møter. Lysbakken kan dermed ikke påstå at han ikke har fått informasjon i forkant. Vi har også svart på spørsmålene han har stilt i forbindelse med behandlingen av redegjørelsen.

Vi er åpne om det vi kan være åpne om, men vi har behov for å skjerme informasjon som kan gå ut over operasjonssikkerheten. At enkelte ikke liker svarene de får, er ikke det samme som at de ikke har fått svar.

I denne saken har norske styrker fulgt retningslinjene og gjort akkurat det de skal gjøre. Det kan ikke brukes som et argument imot at vi skulle delta i kampen mot ISIL» , skriver Bakke-Jensen

Komiteen avgir etter planen sin innstilling 13. juni. Da blir det klart om resten av opposisjonen støtter SVs forslag om kritikk av forsvarsministeren.