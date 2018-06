HÅNDHILSER: Nord-Koreas leder Kim Jong-un møtte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Pyongyang 31. mai. Foto: VALERY SHARIFULIN / SCANPIX

Derfor besøkte Lavrov Nord-Korea

Publisert: 03.06.18 07:18

UTENRIKS 2018-06-03T05:18:10Z

Russland har mye å tjene på at sanksjonene mot Nord-Korea blir opphevet.

Kun få uker før det antatte toppmøtet mellom Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-Un så russerne sjansen til å gjøre entré i Pyongyang.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov besøkte Nord-Korea torsdag 31. mai, der han hadde samtaler med Kim Jong-un og den nordkoreanske utenriksministeren Ri Yong-ho.

Nesten samtidig møtte en helt annen Kim, USAs president Donald Trump i Det hvite hus. Reality-stjernen Kim Kardashian var på presidentens kontor for å snakke om fengselsreform og straffutmåling. Hun ønsket å benåde en 63 år gammel kvinne som soner livstid for en narkodom.

Kardashians ektemann, rapperen Kanye West, skapte en storm på sosiale medier tidligere denne måneden da han erklærte sin støtte til Trump.

– Russland er livredd for å bli satt på sidelinjen, sier Vladimir Tikhonov, professor i Kina- og Korea-studier ved Universitetet i Oslo.

Ifølge Tikhonov er det viktig å ikke bli holdt utenfor i forhandlingene mellom USA og Nord-Korea. Kim skal etter planen møte USAs president Donald Trump i Singapore 12. juni.

– Kim har besøkt Kina to ganger, men ikke Russland. Det viser at Kina er viktig for Nord-Korea, mens Russland ikke er det, sier han.

Tog og gass

Russland har økonomiske interesser i en tilnærming mellom nord og sør på den koreanske halvøyen.

– Russland har en del prosjekter på gang i Nord-Korea som forutsetter fred mellom Nord- og Sør-Korea, sier Tikhonov.

Russland vil knytte sammen sitt jernbanenett med det sørkoreanske, slik at varer kan transporteres med tog fra Sør-Korea til Europa. Da må toglinjen gå gjennom Nord-Korea.

– Dette er et veldig ambisiøst og veldig lønnsomt prosjekt, sier Tikhonov.

Russland ønsker også å legge gassrørledninger gjennom Nord-Korea, slik at landet slipper å eksportere gassen sin med skip til Sør-Korea. I tillegg vil russerne utvikle havneinfrastruktur i Nord-Korea.

– Derfor er det viktig for Russland å ha en politisk rolle, sier Tikhonov.

Under besøket i Nord-Korea understreket Lavrov hvor viktig det er for Russland å få sanksjonene mot Nord-Korea opphevet.

«Når det gjelder sanksjoner, er det helt åpenbart at når vi starter diskusjonene om atomvåpenproblemet på den koreanske halvøyen, kan ikke løsningen være fullstendig, uten at sanksjonene oppheves», uttalte han etter møtet med sin nordkoreanske kollega .

Libya-modellen

For Nord-Korea er det viktig å ha Russland på sin side, som en balanse mot Kina, mener Tikhonov.

– Russland er viktig diplomatisk, siden landet har vetorett i FNs sikkerhetsråd. Kim må føle at han har både russerne og kineserne i ryggen, sier professoren.

Dette er viktig for at Kim skal føle seg trygg når han møter Trump.

– Kim vil ha sikkerhet for sitt land og sin familie. Han ønsker ikke å ende opp som Gaddafi, sier Tikhonov.

Libyas diktator Muammar Gaddafi avviklet sitt atomvåpenprogram i 2003. I 2011 ble Gaddafi drept av opprørere som fikk støtte av Nato. Trump har truet med at Kim kan lide samme skjebne , dersom de ikke blir enige om en avtale.

Kan lykkes

Med Russland og Kina i ryggen, vil Kim være mer fleksibel i forhandlingene med USA.

– Dette kan bidra til at møte lykkes, sier han.

Tikhonov tror forhandlingene kan føre til at Nord-Korea kvitter seg med sine atomvåpen.

– Mest sannsynlig vil Kim fjerne atomvåpnene, men det vil skje gradvis, og han vil kreve at USA og sikkerhetsrådet opphever sanksjonene først, sier han.

Brøt sanksjonene

Sovjetunionen var Nord-Koreas viktigste støttespiller, men Sovjetunionens kollaps i 1991, har kontakten mellom Russland og Nord-Korea avtatt.

Noe samarbeid har de to landene fortsatt. 30 000 nordkoreanske fremmedarbeidere jobber i Russland. I henhold til sanksjonene mot Nord-Korea, må fremmedarbeiderne reise hjem når kontraktene deres går ut.

Russland har flere ganger brutt de internasjonale sanksjonene mot Nord-Korea. Ifølge nyhetsbyrået Reuters har Nord-Korea eksportert kull fra russiske havner . Reuters har også avslørt at russiskregistrerte tankskip har levert olje til Nord-Korea .