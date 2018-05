I GATENE: Flere tusen mennesker har den siste måneden daglig demonstrert i byen Banja Luka, for å kreve rettferdighet for 21 år gamle David Dragicevic, som ble funnet død i elven Vrbas. Foto: VLADIMIR STOJKOVIC / EPA

Opprør etter funn av døde David (21)

Publisert: 12.05.18 11:47

Dødsfallet til en student har den siste måneden skapt demonstrasjoner og opprør i gatene i den bosnisk-serbiske delstaten Srpska. Studentens far anklager politiet for å dekke over at sønnen ble drept.

21 år gamle David Dragicevic forsvant i mars. En uke senere ble liket hans funnet i elven Vrbas i Banja Luka, som er den største byen i den serbiske republikk, skriver AP.

Politiet mente først at Dragicevic hadde begått selvdrap etter å ha inntatt narkotika og gjort innbrudd i et hus. Det gjorde faren Davor rasende. Han insisterer på at sønnen ble drept.

Faren startet bevegelsen «Rettferdighet for David», som har ført til daglige demonstrasjoner i en måned. Demonstrasjonene har skapt utfordringer for president Milorad Dodiks regjering. Tusenvis av mennesker har stormet gatene i Banja Luka og andre byer i den serbiske delen av Bosnia, og over 200.000 mennesker har støttet bevegelsen i sosiale medier.

Demonstrasjonene har også pisket opp stemningen knyttet til misnøyen rundt Bosnias lave boligstandarder og landets utbredte korrupsjon og etniske spenninger som fortsatt eksisterer over to tiår etter den blodige krigen.

I en tale til parlamentet torsdag, hevdet Davor Dragicevic at sønnen hans hadde blitt holdt fanget, torturert og slått før han ble drept. Han anklaget høytstående ledere i politiet for å dekke over forbrytelsen, uten å si noe om hva han mente skulle være årsaken til det.

– Det var ikke en eneste del av kroppen hans som ikke var slått. Jeg ønsker sannhet og rettferdighet, sa faren.

Innenriksminister Dragan Lukac benektet i parlamentet anklagene, og truet med rettslige skritt. Han leste også opp obduksjonsrapporten, som slo fast at David Dragicevic hadde druknet, og at han hadde alkohol og narkotika i kroppen.

– Anklagene har kommet uten noe bevis. Hvis du vet hvem som drepte ham, hvorfor sier du ikke navnene deres?, sa Lukac.

President Dodik uttaler at Dragicevics bevegelse blir brukt politisk til å svekke det bosnisk-serbiske politiet.

Daytonavtalen, som avsluttet den tre år lange bosniske krigen i 1995, skapte en serbisk og en bosnisk-muslimsk del i en forenet bosnisk stat, men spenninger mellom de to gruppene eksisterer fortsatt.

Rundt 100.000 mennesker ble drept og 2,2 millioner fikk hjemmene sine ødelagt og ble drevet på flukt.