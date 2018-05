LIKTE IKKE KOMMENTAR OM DATTEREN: Bill Gates fortalte at i det første møtet med Donald Trump hadde temaet vært datteren til IT-nestoren. Det hadde kona Melinda (til venstre) ikke likt spesielt godt. Foto: AP

Gates takket nei til jobbtilbud fra Trump: Han kunne ikke forskjellen på HIV og HPV

Publisert: 18.05.18 07:00 Oppdatert: 18.05.18 07:50

UTENRIKS 2018-05-18T05:00:56Z

Microsoft-grunnleggeren med sjokkerende uttalelser om møte med USAs president.

Det amerikanske programmet «All In» på MSNBC la natt til fredag ut flere klipp på sin Twitter-konto som viser Bill Gates som snakker til sine ansatte i Bill & Melinda Gates Foundation.

Tredjeperson

Der kommer den styrtrike filantropen med sjokkerende uttalelser om to angivelige møter han har hatt med Donald Trump .

– Han ønsket å vite om det var en forskjell mellom HPV og HIV, sier Gates i klippet.

(HPV er som kjent en seksuelt overførbar infeksjon som i noen tilfeller kan føre til blant annet livmorhalskreft mens HIV er viruset som fører AIDS.)

– Så jeg forklarte at de to sjeldent blir blandet med hverandre.

IT-toppen hevder også i klippet at Trump refererte til seg selv i tredjeperson, og at han blant annet sa «Trump hører at du ikke liker hva Trump driver med»

Se klipp fra programmet her:

Ifølge Huffington Post skal Bill Gates senest i mars i år ha fått tilbud om å jobbe for Trump som forskningsrådgiver ved Det hvite hus. Et tilbud Gates takket nei til.

