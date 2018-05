NY ORDRE: Etter at Nablusveien var stengt halve dagen, fikk IDF kommandanten ordre fra øverste israelske militære hold om å rydde veien gjennom den palestinske landsbyen. Foto: Helge Mikalsen

Vei til landsbyen Beta på Vestbredden ble stengt med kampesteiner

Publisert: 16.05.18 23:30

BETA(VG) Da innbyggerne i de palestinske landsbyen Beta, på Vestbredden våknet onsdag morgen, var hovedveien til Nablus stengt med kampesteiner og store jordhauger. Ingen kjøretøy kunne passere.

– Det er helt fortvilet for alle som bor her. Vi er av avhengige av å kunne passere ut og inn av byen. Selv står jeg nå og venter på at min kone skal komme gående hit de tre kilometerne det er fra skolen hun er lærer på, sier Mohammad Mosallem(44).

Han henter sin kone Hibba hver dag utenfor skolen i Beta, men i dag må hun gå tre kilometer, og passere hindringen av steiner og jord for å komme bort dit Mohammads bil står parkert.

– Den virkeligheten vi lever i lar seg vanskelig beskrive, men det er ille aldri å vite hvorfor ting gjøres så vanskelig for oss av den israelske hæren. En hovedvei kan da ikke sperres fordi noen ungdommer kaster stein, sier Mohammad Masallem.

Det er en del av hverdagen. Avstander som vanligvis tar en halvtime å gå, ti minutter å kjøre, tar plutselig flere timer fordi IDF, den israelske hæren har satt opp sperringer. Av sikkerhetsmessige årsaker, heter det.

Landsbyen Beta, med 15.000 innbyggere ligger i det såkalte B-området. Det vil si at det drives utstrakt handelsvirksomhet mellom Israel og de palestinske myndighetene, PA, mellom landsbyer på den palestinske Vestbredden og byer i Israel.

Idet vi skal til å forlate området skjer det ting. En militærtrailer med en kjempestor bulldoser som last, svinger inn mot Beta. Den stopper opp ved sperringen. Bulldoseren blir kjørt av og begynner på skyfle vekk jordhaugene og løfte kampesteinene bort fra veibanen.

– Jeg kunne ikke tillate at en tilfeldig militærkommandant i IDF finner for godt å stenge hovedveien, en av handelspulsdårene her på Vestbredden. Store varetransporter med ferske varer, frukt og grønnsaker og en rekke andre varer som kjøpes og selges, går på store lastebiler gjennom dette området, inn og ut av Israel og Palestina, sier borgermesteren i Beta, Fuad Meali (60) til VG.

– Det første han gjorde onsdag formiddag var å kontakte det palestinske selvstyremyndighetene, PA, som igjen tok kontakte med israelsk militære ledelsen. Etter noen timer fram og tilbake var alle enige om at steinene måtte bort.

– Men hvorfor skjedde dette?

– Jeg må innrømme at noen ti-talls tenåringer begynte å kaste stein mot israelske soldater som patruljerer her. De blir inspirert av demonstrasjonene som pågår i flere av de palestinske områdene i disse dager. Motstanden er stor mot all urettferdigheten som det føles at palestinerne blir utsatt for hele tiden. Jeg kan ikke stoppe dem, sier borgermesteren.

Og som sagt det er en gang slik at yngre kommandanter i IDF tar seg friheter uten å konsultere sine overordnede. Det har skjedd fire ganger tidligere, og det vil skje igjen. Det er ubehagelig, men det er slikt vi åpenbart finne oss i, men akkurat nå er jeg stolt og fornøyd, sier borgermester Fuad Meali.

