UTLEVERT FRA IRAK: Den mistenkte 20-åringen ble pågrepet i Irak og utlevert til tyske myndigheter. Her ankommer han Wiesbadenlørdag kveld. Foto: BORIS ROESSLER / dpa

Drap på 14 år gammel jente ryster Tyskland - asylsøker pågrepet i Irak

Publisert: 09.06.18 23:19

UTENRIKS 2018-06-09T21:19:44Z

Den irakiske asylsøkeren (20) som er mistenkt for å ha voldtatt og drept en 14 år gammel tysk jente er pågrepet i Irak, og sendt tilbake til Tyskland. Angela Merkels motstandere krever nå en endring i asylpolitikken.

Den 14 år gamle jenta ble funnet voldtatt, kvalt og begravd i Wiesbaden-Erbenheim 6. juni. Da hadde hun vært savnet siden 22. mai.

Ifølge den tyske avisen Bild skal den 20 år gamle irakiske asylsøkeren og offeret kjent hverandre. Politiet mener at drapet skal ha skjedd i forbindelse med en krangel, der jenta skal ha truet med å ringe politiet.

20-åringen skal deretter ha flyktet til Irak sammen med sin familie. Ifølge Die Welt klarte familien å fly ut fra Düsseldorf, til tross for at identitetspapirene ikke stemte overens med navnene på flybillettene. Saken har vekket sterke reaksjoner i Tyskland .

Horst Seehofer, Tysklands innenriksminister, opplyser at Bashar ble arrestert av kurdiske myndigheter i Nord-Irak på forespørsel av tysk politi.

Tariq Ahmad, politisjef i Dohuk-distriktet i irakiske Kurdistan opplyser at Bashar har innrømt drapet i avhør, ifølge Bild.

– Han sa at de to var venner, men at de hadde en krangel, og at han drepte henne da jenta truet med å ringe politiet, sier politisjefen ifølge NTB.















1 av 6 UTLEVERT FRA IRAK: Den mistenkte 20-åringen ble pågrepet i Irak og utlevert til tyske myndigheter. Her ankommer han Wiesbadenlørdag kveld. BORIS ROESSLER / dpa

Krever endringer i asylpolitikken

Den irakiske mannen kom til Tyskland som asylsøker i 2015, men fikk avslag på asylsøknaden i slutten av 2016. Siden han anket avslaget, har han fått lov å bli i landet i påvente av ankebehandlingen, skriver Die Welt.

Drapet legger mye press på forbundskansler Angela Merkels og beslutningen om å åpne grensene under flyktningkrisen. Flere tyske politikere har tatt til orde for at saken skal etterforskes grundig.

Tysklands største avis, Bild, skrev tittelen «Om han var blitt deportert, ville hun ennå vært i live».

– 14-åringen er enda et offer for den egoistiske og hyklerske politikken til forbundskansler Angela Merkel, sier leder for det ytre høyre-partiet AfD, Alice Weidel, ifølge AFP. Hun mener også at Merkel er delvis skyldig i drapet og krever Merkels avgang.

Flere av Merkels motstandere stiller også spørsmål ved hvordan det var mulig for Bashar og familien å komme ut av landet.

Eckhardt Rehberg, et konservativt medlem av parlamentet, mener at mulighetene for deportasjon må bli langt enklere.

Merkel: - Sørger med familien

Forbundskansler Angela Merkel unnlot lenge å kommentere saken, men lørdag tok hun bladet fra munnen under G7-toppmøtet i Canada:

– Dette avskyelige drapet har berørt hele Tyskland, og også meg, sier Merkel tydelig berørt.

Hun sier familien til jenta må være i ufattelig sorg.

– Vi sørger med familien, sier Merkel.

Landet i Tyskland i kveld

Ifølge Bild var den irakiske 20-åringen en kjenning av politiet. Han skal ha oppført seg voldelig mot ansatte ved asylmottaket og var mistenkt for å være en av flere som var innblandet i et seksuelt overgrep mot ei elleve år gammel jente som bodde på samme asylsenter som ham og familien.

Den drepte 14 år gamle jenta skal ha vært jødisk, men politiet mener det ikke skal ha vært en faktor i drapet.

Lederen for Zentralrat der Juden in Deutschland, en organisasjon som organiserer flere jødiske organisasjoner i Tyskland, krever uansett en omfattende etterforskning med alvorlige konsekvenser for gjerningsmannen.

Ifølge Bild landet den mistenkte 20-åringen på Frankfurt klokken 20.35. Alle passasjerene måtte forlate flyet, før den mistenkte ble ført ut fra baksiden av flyet. Bilder tatt før avreisen viser den mistenkte med et tomt blikk.

Bild skriver at tipset som førte til 20-åringens pågripelse, kom fra noen i hans egen familie. Spesialstyrker fra det kurdiske politiet stormet hotellet og overrasket den mistenkte klokken 05.30 i morges.

Ifølge den mistenktes mor husker ikke sønnen drapet.

– Han var full, men han var ikke alene om det, hevder moren.