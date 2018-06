SELFIEMINISTER: Utenriksminister Vivian Balakrishnan foreviget seg selv og sin spesielle gjest. På bildene fra turen ser de to ut til å hygge. Foto: KYODO / X01481

Utenriksminister tok Kim-selfie på sightseeing

Singapores utenriksminister lot ikke sjansen gå fra seg, da han viste Kim Jong-un rundt i den lille bystaten.

Klokken 09.00 tirsdag, lokal tid - 03.00 i Norge - skal Kim Jong-un møte USAs president Donald Trump , kun flankert av oversettere .

Enormt mye står på spill. Et toppmøte de to landenes diplomati normalt ville brukt flere år på å gjøre klart, har kommet i stand på et par ukers varsel. Donald Trump har sågar varslet at han ikke har tenkt til å forberede seg noe særlig.

Ingenting av dette så ut til å plage den unge nordkoreanske diktatoren da han hygget seg på kveldstur og sightseeing sammen med Singapores utenriksminister Vivian Balakrishnan.

Sistnevnte benyttet anledningen til å ta en liten selfie, som han også publiserte på Twitter med hashtaggene #Jalanjalan og #guesswhwere?

Førstnevnte er et ord på malayisk som kan oversettes til «spasertur».

For den som lurer på hvor de faktisk befant seg under photoshooten, var det på Jubilee-broen, under et besøk i en lokal park og landemerke.

Turen varte ifølge Strait Times to timer, og inkluderte flere av Singapores mest kjente landemerker. Foruten Singapores utenriksminister Balakrishnan var også Kims søster, Kim Yo Jong, og et større antall nordkoreanske livvakter med på turen (se bildegalleri).

















Hovedpersonen selv så ut til å sette pris på å strekke litt på beina.

Både Trump og Kim er innlosjert på hotell i byen. Det er ukjent hvordan USAs president tilbrakte kvelden før toppmøtet.