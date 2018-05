CIA-KANDIDAT: Gina Haspel er Donald Trumps kandidat til jobben som ny CIA-sjef. Onsdag møter hun i Senatet, der hun blant annet skal svare på spørsmål om sin fortid med tortur som avhørsmetode. Foto: Pablo Martinez / AP / NTB scanpix

Haspel garanterer at CIA ikke gjeninnfører omstridt avhørsprogram

Publisert: 09.05.18 03:33

Gina Haspel, Donald Trumps kandidat til å lede CIA, vil garantere at etterretningsorganisasjonen ikke gjeninnfører sitt omstridte avhørsprogram.

Onsdag skal Haspel grilles i Senatet. Der må hun blant annet svare på spørsmål om perioden 2002-2005, da hun ledet et hemmelig CIA -fengsel i Thailand.

Fakta Fakta om Gina Haspel * Amerikansk etterretningsoffiser. Nestsjef for CIA siden 2. februar 2017. * Født 1. oktober 1956. * Har arbeidet i CIA siden 1985, og har blant annet vært sjef for flere av CIAs utenriksstasjoner. * I 2013 ble Haspel som første kvinne utnevnt som fungerende direktør for etterretningsorganisasjonens hemmelige virksomhet, men måtte gå etter bare noen få uker. * Grunnen til avgangen skal ha vært at hun som sjef for CIAs virksomhet i Thailand i 2002 hadde drevet et hemmelig amerikansk fengsel der terrormistenkte ble torturert. * 9. mai skal Senatet vurdere nominasjonen av Haspel som ny CIA-sjef. Dersom hun godkjennes, blir hun etterretningsorganisasjonens første kvinnelige toppsjef. Kilde: NTB

I en rekke rapporter, også i nedgradert CIA-materiale, er det beskrevet hvordan al-Qaida-mistenkte ble kastet mot vegger og utsatt for gjentatte tilfeller av waterboarding – en form for vanntortur som innebærer simulert drukning – under avhør. Det fantes videoopptak av dette, bevis som Haspel var involvert i å slette.

Uforbeholdent løfte

I Senatet vil Haspel garantere at avhørsprogrammet ikke blir gjeninnført dersom hun blir valgt til ny CIA-sjef, slik president Donald Trump ønsker. Det går fram av manuset til Haspels tale.

– Jeg forstår at det mange folk fra hele landet lurer på, er mitt syn på CIAs tidligere avhørsprogram. Etter å ha jobbet i den urolige perioden kan jeg love dere, tydelig og uten forbehold, at under mitt lederskap vil ikke CIA gjeninnføre et slikt avhørsprogram, vil Haspel etter planen si.

Haspel ble ansatt i CIA i 1985 og har siden bemannet en rekke CIA-stasjoner verden rundt. I 2013 rykket hun opp som leder av CIAs hemmelige virksomhet, men ble raskt fjernet fra stillingen da det ble stilt spørsmål ved hennes rolle i avhørene etter terrorangrepene 11. september 2001.

Frykt for tortur

Trumps utnevnelse av Haspel som kandidat til CIA-jobben, sees i sammenheng med en utbredt bekymring for at amerikansk etterretning under Trump igjen kan ty til tøffe og ulovlige metoder, som hemmelige pågripelser og utleveringer, samt tortur.

Mens Trump tidligere har sagt at han tror tortur virker, har han også sagt at han vil føye seg etter forsvarsminister James Mattis på dette feltet. Eksgeneral Mattis har sagt at han er imot bruk av tortur.

Da Mike Pompeo, nåværende utenriksminister i USA , ble utpekt til ny CIA-sjef i fjor, og Haspel ble utnevnt som hans nestsjef, kalte Pompeo henne en «eksemplarisk etterretningsoffiser og en hengiven patriot som bringer 30 års erfaring med seg inn i den nye jobben».

