150 millioner år gammel dinosaur kan bli din!

Publisert: 04.06.18 19:22 Oppdatert: 04.06.18 20:34

En 8,7 meter langt dinosaurskjelett ble lagt ut for auksjon og solgt i kveld. Den lykkelige nye eieren av den storkjeftede theropod-en fikk tilslaget på mellom 16 og 17 millioner kroner.

Det hele skjedde ved Eiffel-tårnet i Paris hvor den store theropod-en har vært montert en stund. Denne spesielle dinosauren gikk rundt i de nordvestlige delene av USA for cirka 152 til 157 million år siden, i juraperioden.

Auksjonsbyrået Aguttes står for salget og prisen var estimert til å ligge mellom 1,2 og 1,8 millioner euro for den 8,7 lange dinosauren som ble gravet ut mellom 2013 og 2015 i det fossilrike området Morrison Formation som ligger i delstaten Wyoming, mellom 2013 and 2015, ifølge SBS News.

Ifølge Eric Mickeler i Aguettes er denne theropod-en enten en helt ny art eller så tilhører den gruppen allosauru . Denne dinoen har uansett vært en fryktinngytende kjøtteter i sin samtid, sier Mickeler, ifølge SBS News.

– Denne er spesiell på den måten at den har levd et langt liv. Vi kan se på benene at den døde som en gammel dinosaur. (...) Den hadde skader og brudd som har blitt leget og at den ikke har dødd av dem, sier Mickeler.

Den nye eieren får, i tillegg til skjelettet, også retten til å kalle opp den, etter all sannsynlighet nye arten, ifølge ABC News .

Dinosauren består av 70 prosent fossil-ben og resten av skjelettet er rekonstruert for å fullføre formen på dyret.

I desember 2017 solgte Aguttes et mammutskjelett for 548,250 euro (ca. 5 millioner NOK).

Kritikk

Men, denne auksjonen kritiseres av internationale paleontologer som mener at dette eksemplaret kan være tapt for vitenskapen.

David Polly i foreningen “The Society of Vertebrate Paleontology” har bedt auksjonsselskapet droppe salget, ifølge Nature .

– Vitenskapelige viktige skjelettfossiler er en del av vår felles naturarv og fortjener å være i offentlig eie (...) slik at forskere kan studere og tolke dem, sier Polly i brevet til Aguettes .