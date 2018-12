Foto: ALEXANDER C. KANE / Twitter /via AFP

New York fikk blå nattehimmel da en transformator eksploderte

Deler av La Guardia flyplass ble stengt, og flere branner oppsto da en transformator i et kraftanlegg eksploderte i Queens.

Publisert: 28.12.18 05:59

Ifølge CNN kunne det blå-grønne lysfenomenet sees helt til Manhattan og New Jersey.

En talsperson for kraftselskapet Con Edison forteller at flere branner oppsto da noen transformatorer i Estoria gikk ut av drift. Eksplosjonene lyste opp himmelen i ulike nyanser av blått, og fikk bygninger til å skjelve og vinduer til å riste. Flere skal ha løpt ut i gatene i redsel.













Politiet i New York by opplyste om årsaken på Twitter: «Lysene du har sett over byen ser ut til å komme fra en transformator-eksplosjon ved en Con Ed-fasilitet i Queens. Brannen er under kontroll, vi vil oppdatere informasjonen.»

Like etter eksplosjonen, ble La Guardia flyplass stengt. Mens flere tjenester fortsatte med nødgenerator, ble alle terminalene påvirket av strømbrudd og gjorde at flyplassen ble midlertidig stengt.

Like over 05 natt til fredag norsk tid, bekrefter New York-politiet at hendelsen skyldtes transformator-eksplosjonen.

«Det har ikke vært noen skader, brann eller bevis på utenomjordisk aktivitet.», skriver de og henviser til brannvensenet og kraftselskapet for videre info.

Ordfører Bill de Blasio tvitret også om lysfenomenet og sa det ikke var meldt om noen skader, og at strømmen var tilbake, men at folk i byen måtte påregne forsinkelser.

Politiet tvitrer at årsaken ser ut til å være en utstyrssvikt de ikke anser som mistenkelig.