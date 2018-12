ER BREXIT VERDT DET? Det er et spørsmål mange stiller seg. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Dette må du vite om Brexit nå

Kranglingen i Storbritannia om hvordan landet skal forlate EU kan forvirre de fleste. Må britene ha en avtale med EU? Eller skal de kanskje bli værende i unionen, likevel? Her er svarene på alt du vil vite om Brexit, men ikke turte å spørre om.

Hva er egentlig Brexit?

La oss begynne med det helt grunnleggende (og heller bli litt mer avanserte etter hvert). Brexit er kort fortalt det fengende kallenavnet på Storbritannias utmelding av EU . Noe det ved hjelp av en folkeavstemning sommeren 2016 ble besluttet at landet skulle gjøre.

Er dette noe de fleste innbyggerne vil?

Nei. Det vil være en overdrivelse å påstå. Bare et knapt flertall (51,9 prosent) stemte for utmelding den gang. I dag har dette tallet snudd, og en meningsmåling presentert i The Independent 8. desember viste at 52 prosent nå mener man bør bli i den europeiske unionen, mens bare 40 prosent vil ut. Seks prosent var usikre. Resten ønsket ikke å svare.

Når skal utmeldingen skje?

Klokken 23.00 (britisk tid) fredag 29. mars 2019, som er på dagen to år etter at Storbritannia ga EU formell beskjed om at de ønsker å trekke seg ut. Datoen kan bli utsatt dersom alle EU-landene blir enige om det.

Kan Storbritannia ombestemme seg?

I utgangspunktet har de laget en lov som sier at de SKAL trekke seg ut, uavhengig om de har klart å bli enige med EU om en skilsmisseavtale, eller ikke. Men, det er jo ofte et men ..., en lovendring kan selvsagt endre dette. 10. desember avgjorde dessuten EU-domstolen at britene kan trekke tilbake varselet om utmelding uten at dette må bli godkjent av de andre EU-medlemmene.

Hva skjer i så fall dersom de gjør det?

Egentlig ikke så mye. De blir værende som medlemmer med samme vilkår som i dag. Men domstolen sa at dette må skje gjennom en demokratisk prosess.

Trengs det egentlig en avtale mellom Storbritannia og EU?

Det er det delte meninger om, men den britiske regjeringen ønsker dette. EU er en union om politisk og økonomisk samarbeid mellom de 28 medlemslandene. De har et felles marked, som betyr fri flyt av varer, tjenester, kapital og personer. Statsminister Theresa May vil helst unngå å forlate EU uten noen form for blant annet en handelsavtale.

Er det en slik handelsavtale britene diskuterer i parlamentet nå om dagen?

Nei, strengt tatt ikke. Skilsmisseavtalen som nå er oppe til debatt handler om ulike vilkår for Storbritannias utmelding. Blant annet hvor mye penger de skylder EU, hva som skal skje med briter som bor i andre EU-land og EU-borgere i Storbritannia og hvordan man skal håndtere grensen mellom Irland, som jo fortsatt kommer til å være EU-medlem og Nord-Irland, som er en del av Storbritannia. Men skilsmisseavtalen legger også føringer for forholdet mellom EU og Storbritannia når det kommer til ting som handel og sikkerhet.

Når skal disse tingene diskuteres, da?

Etter at utmeldingen trer i kraft 29. mars neste år (eventuelt senere dersom det blir utsettelse). Fra da av og i 21 måneder frem til utgangen av 2020 skal det være en overgangsperiode der det aller meste i praksis fortsetter som før, men uten at britene er med i beslutningsprosessene i EU. Det er i denne perioden man skal forhandle om hvordan det fremtidige forholdet mellom Storbritannia og EU faktisk skal være. Perioden kan bli utvidet i enten et eller to år dersom begge parter er enige om det. I denne perioden kan Storbritannia også forhandle avtaler med land utenfor EU.

Hvorfor krangler de så heftig i Storbritannia allerede nå, da?

Det som virkelig har skapt trøbbel er det skilsmisseavtalen sier om grensen mellom Irland og Nord-Irland. De fleste er enige om at det er viktig for fredsavtalen i Nord-Irland (inngått i 1998) at grensen her forblir åpen. I avtalen legges det opp til at dette skal løses gjennom en frihandelsavtale man kommer til enighet om i løpet av overgangsperioden. Men kommer ingen slik avtale på plass, vil en kontroversiell reserveløsning slå inn i stedet, for å sørge for å holde grensen åpen. I prinsippet kan dermed EU tvinge Storbritannia inn i en slik løsning dersom de nekter å godta noen av avtaleforslagene som vil bli diskutert. Dette er en risiko mange britiske politikere ikke er villige til å ta, selv om både EU og Mays regjering insisterer på at dette ikke er i noens interesse.

Og hva går denne reserveløsningen ut på?

Kjernen i reserveløsningen er at Storbritannia skal gå inn i en tollunion med EU. Den vil gjøre det umulig for britene å forhandle fram andre frihandelsavtaler med andre tollsatser enn de EU har. Samtidig vil britene bli underlagt store bunker med EU-regler for å sikre like konkurransevilkår. Dette fremstår for mange som en dårligere avtale enn å forbli EU-medlem.

Kommer parlamentet til å stemme for skilsmisseavtalen?

Det er det store spørsmålet akkurat nå, men de fleste stall tips sier «nei». EU og den britiske regjeringen er for så vidt enige om en avtale, men den må altså godkjennes av det det britiske parlamentet. Theresa May innså nylig at hun slet med å få flertall og utsatte en planlagt avstemning i et håp om å overbevise flere av medlemmene. Avstemningen skal holdes senest 21. januar.

Hva skjer om de stemmer ned skilsmisseavtalen?

Da ligger det an til såkalt «hard Brexit», et rent brudd uten noen avtale fra 29. mars neste år (eller senere om det har blitt utsettelse). Mange frykter det vil skape det totale kaos.

Er dette det eneste alternativet da?

Nei, for som du husker kan de ombestemme seg helt frem til den datoen. Skal det skje, må det trolig vedtas en ny folkeavstemning. Det ønsker i utgangspunktet ikke Theresa May og mange med henne. Andre gjør det, og mange tror at enkelte politikere kan komme til å stemme mot skilsmisseavtalen i et håp om å fremprovosere en ny folkeavstemning. Andre ønsker å fremprovosere et nyvalg, slik at Labour kan overta makten fra De konservative, og forsøke fremforhandle sin egen brexitavtale med EU. May har argumentert med at det ikke finnes noe muligheter for en bedre avtale enn den som ligger på bordet nå.

Kommer Theresa May til å overleve som statsminister og partileder?

12. desember overlevde hun et mistillitsforslag i sitt eget parti, men i overkant av en tredjedel ønsket å kaste henne som partileder. Det er også mange i opposisjonen som ønsker å kaste henne som statsminister. Bare tiden vil vise hva som blir hennes og Storbritannias skjebne.

