Tysklands forbundskansler og CDU-leder Angela Merkel på vei inn til nye koalisjonsforandlinger i Berlin tirsdag. Foto: Adam Berry / AFP

Merkel før ny frist: – Vil måtte inngå smertefulle kompromisser

Publisert: 06.02.18 19:11

Forbundskansler Angela Merkel antyder at hun er klar for en tøff innspurt i regjeringsforhandlingene. Samtidig viser et avtaleutkast at partiene allerede har blitt enige om mye, ifølge en tysk avis.

– Hver av oss vil måtte inngå smertefulle kompromisser, og det er jeg klar for, sa forbundskansler Angela Merkel på vei inn til et nytt forhandlingsmøte i Berlin tirsdag ifølge Reuters .

Kristendemokratene i partiet hun leder, CDU, og det samarbeidende, bayerske søsterpartiet CSU har siden 26. januar sittet i forhandlinger med sosialdemokratiske SPD om å danne regjering.

Forhandlingene kan ikke fortsette ut over tirsdag, ifølge generalsekretær Andreas Scheuer i CSU:

– Så vi må komme til enighet i kveld. Alt annet vil være urimelig overfor våre innbyggere.

Avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung melder tirsdag kveld at et 167 sider langt utkast til koalisjonsavtale viser at de tre partiene allerede er enige om mye. De skal blant annet være enige om at prosessen med å forberede EU-medlemskap for Tyrkia, ikke skal forseres. Partiene mener menneskerettighets- og demokratisituasjonen i landet er «forverret over lang tid». Partiene skal også være enige om å nedsette en kommisjon som skal gi sine anbefalinger for en skattereform.

Uenighet på flere områder

SPD-forhandler Carsten Schneider sa før møtet tirsdag at partene er veldig nær en avtale.

– Jeg tror vi har 90–95 prosent, men de gjenstående fem prosentene er fortsatt viktige. Det kommer ikke til å bli et mesterverk, men det vil fungere i de neste tre og et halvt årene.

Helsepolitikk og arbeidslivspolitikk er trukket fram som viktige gjenstående temaer i forhandlingene.

– Helse og arbeidsliv, særlig helseforsikringer og å begrense midlertidighet i arbeidslivet, er de to store sakene som står igjen, og som har vært viktigst for SPD, sa professor ved Høgskolen i Østfold og Tyskland -kjenner Elin Nesje Vestli til VG mandag kveld .

Mens CDU/CSU ikke har ønsket endringer i landets todelte helseforsikringssystem, har SPD ønsket en reform som minsker forskjellene mellom innbyggere med privat og offentlige helseforsikringer.

Kan måtte vente til onsdag

Da forhandlingene startet i januar, satte partiene seg en frist til 4. februar med å bli enige. Men forhandlingene har fortsatt på overtid, og det kan drøye helt til onsdag før tyskerne får presentert en ny regjeringsplattform.

Julia Klöckner i CDU sier ifølge NTB at hun venter at samtalerunden vil gå inn i kvelden og natten.

Det er gått over fire måneder siden forbundsdagsvalget i Tyskland, men Merkel har slitt med å få til en storkoalisjon. CDU/CSU og SPD regjerte sammen i fire år etter valget i 2013, men SPD ville i utgangspunktet ikke fortsette samarbeidet etter valget i september.

CDU/CSU startet så regjeringssonderinger med Fridemokratene og miljøpartiet Die Grüne, men disse brøt sammen i november. I januar var SPD likevel klare for regjeringsforhandlinger.

En meningsmåling fra det tyske meningsmålingsinstituttet Insa mandag viser fallende oppslutning for både CDU/CSU og SPD mens en avklaring rundt regjeringssituasjonen drar ut i tid.

SPD får ifølge Reuters 17 prosent i målingen, en nedgang på 3,5 prosentpoeng fra valgresultatet på 20,5 prosent , som var partiets verste siden 1949. CDU/CSU faller til 30,5 prosent fra 33 prosent ved valget.

Dersom målingen hadde vært valgresultatet i dag, ville SPD og CDU/CSU ikke hatt flertall i Forbundsdagen.