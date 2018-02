NYTT FUNN: Gravkammeret er anslått å være fra det femte dynastiet, som varte i årene fra 2495 til 2345 før kristus. Foto: AMR ABDALLAH DALSH /Reuters

Åpnet over 4000 år gammelt gravkammer i Egypt

Publisert: 03.02.18 21:55

Arkeologer har funnet et 4.400 år gammel gravkammer i nærheten av de berømte pyramidene på Giza-platået utenfor Kairo, opplyser egyptiske myndigheter.

Det egyptiske departementet for oldtidsminner opplyser at utgravningene på stedet begynte i oktober. Arkeologer har gjort oppdagelser i området siden 1800-tallet, og Mostafa al-Waziri, som har ledet prosjektet, tror det er mer å finne.

– Det vi ser over bakken i Egypt utgjør ikke mer enn 40 prosent av hva som finnes i dypet, sier arkeolog Mostafa al-Waziri som leder prosjektet.

Graven skal ha tilhørt en kvinne med navnet Hetpet, som arkeologene tror sto nær de egyptiske kongelige i det femte dynastiet, som varte i årene fra 2494 til 2345 før Kristus.

Kammeret ble åpnet for pressen lørdag. Det er laget av murstein og har veggmalerier i god stand som viser Hetpet i scener med jakt og fiske.

Andre bilder viser aper. I faraoenes tid ble aper holdt som husdyr, blant annet for å plukke frukt. Et bilde viser også en ape som danser foran et orkester.