OFFISIELT: David Bernhardt (49) blir USAs nye innenriksminister. Foto: JOSHUA ROBERTS / X01909

Trump ønsker seg David Bernhardt som ny innenriksminister

UTENRIKS 2019-02-05T00:00:12Z

Mandag offentliggjorde Trump at han ønsker Washington-veteran og olje-lobbyist David Bernhardt (49) som permanent leder av innenriksdepartementet.

Publisert: 05.02.19 01:00

Bernhardt har vært fungerende innenriksminister siden Ryan Zinke (57) trakk seg 2. januar.

– David har gjort en fantastisk jobb fra dagen han ankom, og vi gleder oss over å ha hans nominasjon offisielt bekreftet! skrev presidenten på sin Twitter-konto mandag kveld.

Den fungerende innenriksministeren blir fast minister dersom senatet godkjenner nominasjonen.

Bernhardt er en Washington-veteran. Han var en del av innenriksdepartementet under George W. Bush, og han var viseinnenriksminister under sin forgjenger, Zinke.

Zinke gikk av i midten av desember. Hans personlige forhold og lederavgjørelser førte til minst 17 etterforskninger, men flere av dem er blitt avsluttet, skrev Washington Post før jul.

I tillegg har David Bernhardt tidligere jobbet som både lobbyist og advokat for flere olje- og gasselskaper.

– Det er et ydmykt privilegium å bli nominert til å lede et departement, hvilkets visjon jeg elsker, for å oppnå de balanserte og fornuftige målene til vår president, så Bernhardt i en uttalelse mandag, skriver Washington Post .

Da han gikk inn i jobben som viseinnenriksminister hadde Bernhardt så mange potensielle interessekonflikter at han måtte bære et kort som viste alle sammen rundt halsen.

Ifølge avisen måtte han kutte sin bindinger til en rekke «spesielle saker» for å oppfylle kravene til Trump-administrasjonens etiske løfte, noe som direkte påvirket 26 tidligere kunder av ham.

Nyhetsbyrået AP skriver at demokrater og miljøforkjempere mener Bernhardt er sårbar for interessekonflikter på grunn av sin bakgrunn i oljenæringen. Republikanerne mener derimot at Bernhardts bakgrunn gjør ham til en velinformert og erfaren leder for departementet.