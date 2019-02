ISRAELSK ANGREP: Etter det siste omfattende angrepet i Syria den 20. januar publiserte den israelske hæren bilder de hevder viser angrep på iranske mål inne i Syria. Foto: Reuters

Føler seg truet på flere fronter: Slik er Israels angrep mot Iran – i Syria

BEIRUT (VG) De siste årene har Israel bombet flere tusen mål i Syria, uten å innrømme ansvar. Nå åpner de opp: I dette intervjuet forteller det israelske forsvaret VG hvordan de mener Iran truer dem på to fronter.

Publisert: 08.02.19 13:56







– Iran ønsker å forberede angrep på Israel , og de forsøker ikke engang å skjule det, sier oberstløytnant Jonathan Conricus, i det israelske forsvaret (IDF), i et omfattende intervju med VG.

– Vi vil sende en klar melding til iranerne om at Israel ikke vil tillate at de bygger seg opp i Syria, og åpner enda en front mot Israel. De setter den regionale stabiliteten i fare, fortsetter han.

Den regionale stormakten Iran, som er Israels erkefiende, har vært den syriske presidenten Bashar al-Assads nærmeste allierte gjennom den snart åtte år lange krigen i Syria. Iranske militærstyrker og Iran-støttene militsgrupper har tung tilstedeværelse i landet, som grenser til Israel. Det blir det konflikt av: Israel mener at Iran er en dødelig trussel som må stoppes.

SETT FRA DAMASKUS: Det statlige syriske nyhetsbyrået publiserte disse bildene av det som skal være et israelsk rakettangrep over Damaskus natt til den 21. januar. Foto: AFP

Tweets og et massivt angrep

Et eksempel på hvordan denne konflikten utspiller seg, kom midt på dagen den 20. januar, da IDF publiserte en dramatisk tweet:

«Vi har startet angrep mot den iranske revolusjonsgarden i Syria. Vi advarer de syriske militære styrkene mot å forsøke å skade israelske soldater eller territorier.»

Kort tid etterpå kom en ny tweet:

«Dette har skjedd: På søndag fyrte iranske styrker som opererer i Syria, en bakke-til-bakke-rakett fra Syria mot det israelske Golanhøydene. Iron Dome-luftvernsystemet skjøt ned raketten.»

Fakta om Golanhøydene * 1.200 kvadratkilometer stort høydedrag sørvest i Syria. * Store deler av området ble okkupert av Israel under seksdagerskrigen i 1967 og annektert i 1981. * Israel har etablert drøyt 30 bosetninger i området, der det nå bor rundt 20.000 bosettere. * FNs sikkerhetsråd har i gjentatte resolusjoner slått fast at både okkupasjonen, annekteringen og bosetningene er ulovlige. * Syria forsøkte å gjenerobre Golanhøydene i 1973. * Året etter ble det inngått våpenhvile som overvåkes av en fredsbevarende styrke fra FN. Kilde: NTB Vis mer vg-expand-down

IDF publiserte samtidig video av israelske skiturister som kunne se missiler i himmelen over dem.

Mer info fulgte raskt: Israelerne hevdet å ha slått til mot til en rekke iranske mål inne i Syria: Et ammunisjonslager, en base ved den internasjonale flyplassen i Damaskus, et etterretningssenter og en treningsleir.

Så mange som 21 mennesker skal ha blitt drept i angrepet, blant annet seks syriske og 12 iranske soldater.

I strømmen av tweets skrev IDF: «Vi er klare for ethvert scenario».

MENER DETTE VAR MÅLET: Slik så en av IDF’s sine meldinger ut på Twitter den 20. januar. Foto: Skjermdump

Bombet tusenvis av mål i skyggekrig

I helgen skrev VG om hvordan innbyggerne i sørlige Libanon, der Hizbollah har sterk tilstedeværelse, opplever konflikten med Israel. Nylig har Israel hevdet å ha avslørt og ødelagt angrepstunneler gravd under grensen. Israel ser på Hizbollah som Irans forlengede arm i Libanon. Derfor ser de også operasjonen på grensen mot Libanon i sammenheng med deres angrep mot iranske mål i Syria.

les også En av verdens mest omstridte grenser: Her truer Israel og Hizbollah med angrep

I et intervju med avisen New York Times i midten av januar, tok den israelske hærsjefen Gadi Eisenkot, som skulle gå av med pensjon, bladet fra munnen og fortalte om Israels skyggekrig i nabolandet Syria.

– Vi har slått til mot tusenvis av mål uten å ha innrømmet ansvar for dem.

Få oversikt over konfliktene i Midtøsten her:

Ifølge Eisenkot er det avgjørende for Israel å slå til mot deres definerte erkefiende Iran, og deres allierte militsgrupper i Syria og Libanon. Det samme sier oberstløytnant Jonathan Conricus, som er internasjonal talsmann for IDF, til VG.

– Målet vårt i Syria er veldig klart, det handler om å ta oss av Israels sikkerhet. Iran forsøker å bruke Syria som en landkorridor for å smugle våpen landveien fra Iran, gjennom Irak, Syria og over til Libanon. Vi mener det er snakk om avanserte våpen som Iran ønsker at Hizbollah skal ha.

– På hvilken måte ser dere operasjonen mot Hizbollah og angrepene mot Syria og Iran i sammenheng?

– Vi er tvunget til å vurdere alle våre fienders interesser til enhver tid. Og i dette tilfellet er det jo ganske klart. Hizbollah tar direkte ordre fra den iranske republikanergarden. Når vi angriper Iran i Syria, tar vi Hizbollah med i regnestykket, sier han.

TALSMANN: Oberstløytnant Jonathan Conricus i det israelske forsvaret. Foto: IDF

Truet Syria flyplassen i Tel Aviv?

I etterkant av det voldsomme og dødelige israelske angrepet mot iranske mål i Syria den 20. og 21. januar, ba Syrias representant til FN Sikkerhetsrådet om å ta grep mot Israel. Han reagerte særlig på israelernes bombing ved flyplassen i Damaskus, og at FN ikke så ut til å bry seg:

«Vil det kreve at vi utfører vår legitime rett til selvforsvar, og svarer på Israels aggresjon på samme måte mot flyplassen i Tel Aviv?»

I Israel ble ordene fra syriske myndigheter oppfattet som en alvorlig trussel.

– Etter at dere åpner mer opp om bombingen i Syria, vil ikke det gjøre at Syria og Iran føler seg nødt til å svare på angrepene deres, for å vise styrke?

– Det er opp til dem hvordan de reagerer. Det er Iran som er den aggressive parten, de sender styrker og våpen mot oss, og de er langt unna deres eget land. Vi mener at de styrkene som ikke hører hjemme i Syria, bør reise ut av Syria. Iran hører ikke hjemme der, sier Conricus.

MAKTSPILLER: Lederen for en Quds-styrkene, de iranske revolusjonsgarden, Qassim Suleimani, er en av Midtøstens aller mektigste menn, og er mannen bak mye av Irans internasjonale militære strategi. Foto: HO / KHAMENEI.IR

Sier de ikke ønsker krig

I VGs artikkel om Hizbollah og Israel i helgen, beskrev vi hvordan Hizbollah-leder Hassan Nasrallah nylig uttalte at «hele Israel kunne komme til å bli en kampsone».

– Hizbollah er en trussel mot Israel. Selv om de nå er en del av den libanesiske regjeringen, svarer de fortsatt til Iran. De er rett og slett kontrollert av et fundamentalistisk religiøst regime enormt langt unna, sier oberstløytnanten.

Fakta om Hizbollah * Grunnlagt i 1982 som et svar på Israels invasjon av Libanon. * Bygger sin ideologi på sjiaislam. * Er støttet av regimet i Iran, som også bidro til å grunnlegge bevegelsen. * Har en militær og en politisk gren. Partiet og organisasjonen er lovlig i Libanon og har inngått i flere regjeringer. * Står på USAs terrorliste. Hizbollah-lederen Hassan Nasrallah står også på EUs terrorliste. * Har nektet å rette seg etter en resolusjon i FNs sikkerhetsråd som krever avvæpning av alle væpnede grupper i Libanon. * Har engasjert seg i borgerkrigen i Syria på Assad-regimets side. * Er en del av den nåværende libanesiske regjeringen. Kilde: NTB Vis mer vg-expand-down

– På hvilken måte mener du Hizbollah er en trussel?

– Hizbollah bygger opp våpenlagrene sine i en rekke av landsbyene i Sør-Libanon, men også i sentrale deler av Libanon. Vi vet at Hizbollah har 120.000 raketter i sitt arsenal og flere av dem er rettet mot Israel.

Dette er Israels estimat, og kan ikke uavhengig bekreftes.

Talsmannen fortsetter:

– Vi leste VGs artikkel om Libanon og Israel, og den handlet mye om krig. Men vi ønsker ikke krig eller at konflikten skal eskalere videre.

– Mener dere at angrepene i Syria har noen effekt?

– Hvis du en gang får muligheten til å intervjue Qassim Suleimani, lederen av den iranske revolusjonsgarden, kan du spørre: Hva var deres egentlige mål i Syria? Han vil si at han ønsket en hær mot vest, med titalls tusen militskrigere og tusenvis av soldater. Klarte han å skape det? Nei, vi hindret ham og fortsetter å hindre ham.

HOLDER VAKT: Israelske soldater står oppe på en bulldoser på Israel-okkuperte Golanhøydene den 21. januar. Foto: AMIR COHEN / X02077