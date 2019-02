DÅRLIG STEMNING: USAs visepresident Mike Pence og Angela Merkel. Tysklands leder, har motsatt syn i en rekke viktige spørsmål for Europa. Lørdag møttes de i München. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Fem dype kløfter som skiller USA og Europa

MÜNCHEN (VG) De krangler om penger i NATO, er uenige om Iran, og USA truer med utfrysing om europeiske land velger Huawei. Og nå går Donald Trump på Twitter og truer med å sette IS-krigere fri. Det er nok av konflikter mellom Europa og USA.

Publisert: 18.02.19 03:53







Siden 1963 har München Security Conference være en arena for å forene vesten over Atlanteren. Det har alltid vært folkevalgte fra den amerikanske Kongressen på konferansen. Europeerne har stilt med toppledere.

I år har det skjedd noe nytt:

Trumps visepresident Mike Pence , på Europa-turne, har kastet en serie konflikter mellom Europa og USA på podiet i München. Han kom ikke for å diskutere løsninger, på flere områder truet han Europa til å slutte rekkene bak USA i flere saker.

les også Brendes comeback i storpolitikken: Ledet møte med nytt USA-angrep mot Europa

1. Iran

Konflikten om Iran er knallhard: Trump har forlatt atomavtalen og innført sanksjoner mot et land som USA åpent sier er i stand til å rigge et nytt Holocaust.

– Våre europeiske partnere må slutte å undergrave amerikanske sanksjoner, sa Mike Pence i München.

Statsminister Erna Solberg (H) var en av dem som markerte et motsatt syn;

– Vi står bak Iran-avtalen. Vi mener at den fortsatt følges opp av Iran. Vi mener avtalen er viktig, sa Solberg til VG.

2. Huawei

Advarslene fra USA til Europa mot å kjøpe teknologi fra Kina og Huawei blir stadig tydeligere: Pence sier nå at «vi kan ikke sikre forsvar av Vesten for allierte som gjør seg avhengig av Østen».

Mange teleselskaper i Europa er i ferd med å velge leverandør til sine 5G mobilnett. Men USAs press på sikkerhets-utfordringen har fått NATO til å ta opp saken:

– Kinas rolle og betydningen av teknologi er et stort og økende spørsmål som vi ikke kan overse, sa Stoltenberg til VG i München lørdag.

les også Stoltenberg: NATO varsler Huawei-vurdering

3. Soldater i Syria og Afghanistan

Det er en økende uro i Europa over at USA vurderer å trekke seg ut eller redusere sine sikkerhetsstyrker i Syria og Afghanistan. USA forhandler nå med Taliban om fred i Afghanistan, og det er tilsynelatende enighet innad i NATO om at USA og de allierte skal koordinere sine militære strategier i Afghanistan i årene som kommer.

President Trump har sagt at USA vil trekke seg ut av Syria når IS ikke lenger har kontroll over landområder. Europeerne er redde for lommer av IS-soldater som kan starte en ny krig, og for at et slagent IS vil hevne seg med mer terror i Europa.

Lørdag gikk Trump på Twitter og krevde at europeiske land henter sine IS-krigere hjem fra fangenskap i Syria, og truet med å slippe dem fri om det ikke skjer.

les også Solberg: Kan ikke nekte norske IS-krigere å komme hjem

4. NATOs toprosentmål

Amerikanske ledere sier offentlig at de står last og brast med Europa i NATO og roser landene som øke sine forsvarsbudsjett:

– Det er som Jens Stoltenberg sier: Under president Trumps lederskap har NATO fått fram ekte penger og ekte resultater, sa Mike Pence.

Men på bakrommet er tonen en helt annen, spesielt mot land som ikke har nådd det felles toprosentmålet. Nær halvparten av NATO-landene har ikke presentert en plan for å nå to prosent i 2024. Norge er et av dem.

Mike Pence sa det slik i München:

– USA venter at samtlige NATO-medlemmer lager en troverdig plan for å møte toprosentmålet.

les også Fem år igjen: Norge mangler fortsatt toprosentplan i NATO

5. Gass fra Russland

Mike Pence har åpent beskyldt Tyskland for å sette egne interesser foran fellesskapet i planene om en ny gassrørledning fra Russland og over Østersjen, Nord Stream 2.

Men Angela Merkel forsvarte seg med at Tyskland i en årrekke har kjøpt gass fra Russland gjennom rørledningen gjennom Ukraina:

– Pence er åpenbart misfornøyd med meg i Nord Stream-saken. Men vil vi gjøre Russland helt avhengig av Kina? Er det i Europas interesse? Jeg tror ikke det, bet Merkel tilbake.

les også Trump stilte Stoltenberg til veggs om gassrørledning

Bildt: Fundamentale skiller

Sveriges tidligere statsminister Carl Bildt er en veteran på München-konferansen. Han er enig i at konfliktlinjene skygget over søken etter løsninger på årets møte:

– Ja dessverre. I de store og viktigste sakene, som Iran-spørsmålet, er det store og fundamentale skiller mellom Europa og USA. Det er det ingen tvil om, og USA spiller det ut her. I Kina-saken er det ikke så store motsetninger, og hvert land må gjøre sine sikkerhetsvurderinger. Vi får se hva USA nå gjør. når de henger det så tungt på NATOs teknologi, sier Bildt til VG.