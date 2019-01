KJØPT AV BIBLIOTEK: Denne sjeldne boken fra 1944 var eid av Adolf Hitler. Foto: Library and Archives Canada via AFP

Hitler-bok med nye opplysninger

Boken kaster lys over det som kan ha vært nazistenes planer for Nord-Amerika.

Boken på 137 sider tilhørte Adolf Hitler , og gir detaljer om den jødiske befolkningen i store byer som New York og Montreal, så vel som små jødiske samfunn, skriver CBC News.

Boken ble trolig tatt med til USA av soldater som i 1945 raidet Hitlers private landsted på Obersalzberg ved Berchtesgaden i Bayern, hvor han tilbrakte mye tid under andre verdenskrig. I sommer ble den kjøpt av Library and Archives Canada (LAC), som først denne uken lettet på sløret om innholdet.

Bibliotekets kurator Michael Kent mener informasjonen kunne blitt brukt til å rulle ut den såkalte «endelige løsningen» i Canada. Dette var nazistenes kodeord for jødeutryddelsen.

Han før støtte av Rebecca Margolis, som er sjef for Association for Canadian Jewish Studies:

– Denne uvurderlige teksten dokumenterer frykten mange kanadiske jøder med rette følte under andre verdenskrig: At nazistene ville komme, og tilintetgjøre det jødiske livet her, sier hun til BBC .

På bestilling fra nazistene ble boken skrevet av Heinz Kloss, som oppholdt seg i USA i årene før andre verdenskrig brøt ut. Gjennom sine forbindelser til nazistiske sympatisører og andre forskere i Nord-Amerika, samlet han sannsynligvis inn informasjon til boken, mener Kent.

– Dette er åpenbart et ubehagelig verk, men beslutningen om å kjøpe boken var enkel. Det handler om å sikre at minnet om holocaust blir bevart, sier han.