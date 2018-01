Rakhmat Akilov fotograferte sin egen flukt etter terrorangrepet

Publisert: 30.01.18 20:31

UTENRIKS 2018-01-30T19:31:05Z

Planen var å dø under angrepet. Istedet måtte Rakhmat Akilov rømme fra åstedet for terroren, samtidig som han fotograferte flukten.

7. april i fjor, klokken 14.53, kom de første meldingene om en lastebil som hadde påkjørt flere i Stockholm . Terroristen meide ned flere titalls mennesker i Drottninggatan i Sveriges hovedstad. Tirsdag erkjente han terrorisme og drap på fem mennesker.

Aftonbladet har fått tilgang til flere bilder terroristen selv tok før og etter angrepet, i tillegg til overvåkingsbilder av Akilovs flukt.

I forbindelse med tiltalen kom det tirsdag frem at Rakhmat Akilov (39) planla terrorangrepet i flere måneder før han gjennomførte det. Flere ganger var han innom gaten som senere skulle bli åstedet for terrorangrepet.

Planen hans var å dø i angrepet, av en bombe plassert i førerhuset i lastebilen. Da han mislyktes, flyktet han fra lastebilen, og ble pågrepet i tettstedet Märsa utenfor Stockholm samme kveld.

Bildene fra overvåkingskameraer viser at Akilov reiste med buss og t-bane før han ble pågrepet.

Akilov selv erkjente terrorisme, det bekreftet påtaleansvarlig Hans Ihrman på en pressekonferanse tirsdag.

Etter tiltalen ble lagt frem, kunne påtaleansvarlig også fortelle at Akilov hadde tilbudt seg å gjennomføre et terrorangrep for IS, og at han hadde hatt kontakt med radikaliserte personer utenfor Sverige siden januar i fjor. IS har selv ikke tatt på seg skylden for angrepet.









1 av 3 SKADER: Bildet er tatt klokken 15.10 ettermiddagen for angrepet. Svensk politi

Akilov var forberedt på å angripe, og hadde blant annet vært ute i Drottninggatan to ganger før selve angrepet. Politiet har funnet bilder fra to fredager i mars på telefonen hans, tatt i Drottninggatan og andre områder i Stockholm.

Også samme dag som angrepet tok han flere bilder. Blant annet fotograferte han lastebilen han senere kapret, bare minutter før han begynte angrepet.

Han skal også ha vært innom flere andre ideer til angrep i forkant av terrorangrepet, og googlet blant annet «homseklubb» og ulike båtturer. Svensk påtalemyndighet mener dette har vært potensielle terrormål.

– Han ville straffe Sverige for at vi deltar i den globale koalisjonen mot IS, sa Ihrman tirsdag.

Påtalemyndigheten ønsker å gi Akilov livstid i fengsel.