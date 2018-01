RANET: De fem norske legestudentene ble ranet i sitt eget hjem på Zanzibar. Fra venstre: Tyra Thune (24), Ingeborg Marie Svendby (24), Camilla Olsen (23), Maja Hagen Hammer (24) og Karoline Kaldhussæter (28). Foto: Privat

Norske legestudenter ranet med machete på Zanzibar

Publisert: 31.01.18 12:54

Fem norske legestudenter i praksis i Tanzania ble natt til tirsdag ranet og truet med machete i et hus for frivillighetsarbeidere.

– Det første jeg tenkte var at jeg hadde lyst til å ringe mamma, for nå kommer de til å stikke meg i hjel, sier Karoline Kaldhussæter (28) til VG på telefon fra Zanzibar.

Natt til tirsdag tok tre menn med machete seg inn i huset hvor norske og tyske frivillighetsarbeidere holder til på Zanzibar.

Blant dem var de fem legestudentene Tyra Thune (24), Ingeborg Marie Svendby (24), Camilla Olsen (23), Maja Hagen Hammer (24) og Karoline Kaldhussæter (28).

De går på sitt femte år av legestudiene på Comenius University i Slovakia. De siste to ukene har de hatt praksis på Zanzibar i Tanzania på sykehuset Mnazi Mmoja.

– Tenkte det var et ran

De bor i et hus for frivillighetsarbeidere i Mbweni i utkanten av Stone town. Huset er gjerdet inn, og ved porten sitter det en vakt og passer på hvem som kommer og går.

– Det var tre menn som kom seg over porten på baksiden av huset. Så skal de ha bundet hendene og tatt munnbind på vakten, forklarer Kaldhussæter.

Hun forteller at det er fem soverom i huset, og at de tre ranerne tok seg inn i tre av dem. I et av rommene sov hun sammen med to andre norske medstudenter.

– Jeg våknet av at jeg hørte mumling. De hadde lommelykter og macheter som de truet oss med. De lyste rett på meg og spurte om penger. Jeg tenkte fort at det var et ran. Jeg hadde jo på en måte forberedt meg på at jeg kunne oppleve det, men ikke hjemme der jeg sover.

Hun forteller at ranerne først og fremst var ute etter kontanter, men at de også tok blant annet mobiler, ladere, vesker og en god del sko.

– Jeg hadde tatt ut penger den dagen, så jeg hadde en del kontanter. Da jeg skjønte hva de var ute etter så fant jeg frem vesken min og prøvde å gi dem det, men da sa de bare «shut up and sleep» og truet oss med macheten, sier Kaldhussæter.

Ingen fysisk skadet

Kaldhussæter forteller at de bor i et relativt fint område, som er preget av villaer. Nabohusene har murer, porter og gjerne bevæpnede vakter.

– Vi blir ganske godt lagt merke til i nabolaget, så vi tror at det har blitt planlagt en stund. På en annen side virket de som amatører, og jeg tror ikke de hadde lyst til å skade oss, sier hun.

Ingen ble fysisk skadet.

De norske legestudentene skulle egentlig ha vært i praksis på Zanzibar i ytterligere to uker. Nå har de endret planene, og reiser hjem onsdag med hjelp fra frivillighetsorganisasjonen Atlantis og forsikringsselskapet.

Julie Hart, daglig leder i Atlantis, bekrefter overfor VG at personer som reiser gjennom deres utvekslingsprogram til Zanzibar har vært utsatt for ran i frivillighetshuset de bor i.

– Vår lokale samarbeidspartner i Tanzania og Atlantis tar dette svært alvorlig og følger opp saken. Vi har ikke hatt lignende hendelser tidligere, skriver hun i en epost.

De fleste bor trygt

President i ANSA, Ole Kristian Bratset, forteller også at de sjelden hører om slike hendelser.

– Jeg tror de fleste norske studenter bor i trygge omgivelser, sier han.

Legestudentene har anmeldt ranet og det lokale politiet var på plass tirsdag morgen.

– Det kom 15 politimenn, men de viste ingen sympati og skjønner ikke hvorfor vi vil dra hjem, sier Kaldhussæter.

VG har ikke lykkes med å få en kommentar fra det lokale politiet.